CINGHIALI: DA EMERGENZA A PRODOTTO TIPICO,

IN ARRIVO FONDI PSR PER FILIERA DELLE CARNI

Pubblicazione: 19 marzo 2018 alle ore 07:00

TERAMO - "Siamo ad un passo dal trasformare un problema, il sovrannumero degli ungulati, in una preziosa risorsa, attivando finalmente la filiera delle carni".

Ad assicurarlo è l’assessore regionale abruzzese all’agricoltura Dino Pepe, riferendosi alla misura 16.4 del Piano di sviluppo rurale, che metterà a breve a disposizione 400 mila euro per finanziare al 100 per cento la realizzazione di mattatoi, centri lavorazioni carni, centri di sosta e raccolta, dove trasformare e poi vendere i cinghiali abbattuti con la caccia in braccata, ovvero con cani e squadre di cacciatori, da ottobre a dicembre, con la caccia di selezione, da parte di singoli cacciatori autorizzati e formati, attraverso appostamenti consentiti previo parere dell’Ispra, tutto l’anno.

E, infine, a seguito delle attività di controllo, attuata dalla Polizia Provinciale che si avvale di squadre di cacciatori, mirata alla riduzione dei danni alle colture agricole.

"Al bando -spiega Pepe - pubblicato a settembre, hanno già riposto una pluralità di soggetti interessati. Si è ora nella fase di vaglio da parte della commissione regionale che si occupa del Psr. E confido che i fondi saranno erogati entro l’anno”.

Attualmente c’è una procedura, approvata nel 2016, che fissa l‘iter e controlli sanitari con cui poter vendere al carne dei cinghiali cacciati alla grossa distruzione, o ai singoli ristoratori.

Con la nascita di nuove strutture attrezzate, questa filiera è destinata a non essere residuale ma sarà destinata ad esplodere, perché ci sarà molto più prodotto a disposizione, sicuro e certificato.

Un qualcosa che avviene del resto già nelle vicine Marche, anche dentro il Parco nazionale dei Monti Sibillini e nelle riserve regionali, dove i danni della fauna selvatica si sono attenuati e si è creata una importante filiera che porta economia nelle aree interne.