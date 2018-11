CINEMA: ABRUZZO PROTAGONISTA IN ''DETECTIVE PER CASO'' CON LA MUSICA DI PATRIZIO D'ARTISTA

Pubblicazione: 02 novembre 2018 alle ore 07:45

SULMONA - "Dove c'è il talento non esistono barriere", con questo slogan L'Arte nel Cuore onlus, porta in scena sul grande schermo "Detective per caso", il primo film interpretato da attori protagonisti disabili e normodotati provenienti dell'omonima accademia diretta da Daniela Alleruzzo.

All'interno del cast vi è anche la partecipazione del compositore di Sulmona (L'Aquila) Patrizio Maria D'Artista, neo direttore anche del teatro di Pratola Peligna (L'Aquila), che ha realizzato e prodotto il brano "Accanto a te", presente all'interno della colonna sonora del film composta dal maestro Savio Riccardi.

Il brano, come racconta Il Centro, è stato scritto a quattro mani con la cantante spagnola Laura Diego Vicente, interprete della canzone, e sarà utilizzato per la promozione del lungometraggio.

Il film è stato presentato ufficialmente alla Festa del Cinema di Roma lo scorso 21 ottobre al Villaggio del Cinema - Cinema Hall.

Con la realizzazione del lungometraggio "Detective per caso", diretto da Giorgio Romano, alla sua opera prima, ci si trova davanti a una commedia che tratta temi sociali con leggerezza, declinata in modo da poter sottolineare il talento degli artisti disabili.

Nel cast anche Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Lillo, Stella Egitto, Stefano Fresi e Massimiliano Bruno.