CINEMA: A LORETO APRUTINO ATTORI PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA, ''PALCOSCENICO INTERNAZIONALE''

Pubblicazione: 24 maggio 2019 alle ore 22:01

PESCARA - "Questo progetto è frutto di un lavoro collettivo fatto di passione e coraggio. Fare cultura in Abruzzo si può e questa iniziativa che unisce il cinema all'arte ne è un esempio concreto".

Così, questa mattina, Germano del Conte, presidente della Icta, l'incubatore culturale per comunicare l'Abruzzo, in occasione della conferenza stampa di presentazione a Pescara della quarta edizione del workshop dedicato alla cinematografia.

Un cast di ventiquattro attori provenienti da tutta Europa darà vita dal 30 maggio al 5 giugno per le vie del borgo di Loreto Aprutino alla quarta edizione del workshop "From Basics To Script Analysis", diretto dall'attore, regista, acting coach di fama internazionale Michael Margotta.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società abruzzese Icta, diretta da Germano del Conte e Giorgia Montebello e Artisti 7607, la collecting italiana fondata tra gli altri da Cinzia Mascoli, Elio Germano, Luca D'Ascanio, Neri Marcorè, Claudio Santamaria che intermedia diritti connessi al diritto d'autore per oltre duemila interpreti.

Grazie ad Icta e Artisti 7607, il workshop proietterà Loreto Aprutino su un ideale palcoscenico internazionale. Un'occasione di visibilità e promozione per l'intero territorio abruzzese per questa full immersion formativa rigorosamente in lingua inglese.

Le lezioni si terranno nel teatro De Deo di Loreto Aprutino ed il 1 Giugno verrà organizzata una serata di ringraziamento e di incontro tra gli attori e il paese di Loreto Aprutino, con Michael Margotta, l'attrice ospite Daniela Virgilio insieme agli addetti ai lavori, alle autorità, alla cittadinanza e agli sponsor.

L'evento si svolgerà alle 18 nel centro storico del paese con un dibattito che vedrà protagonisti gli ideatori e i realizzatori del progetto, per poi concludersi con una degustazione gastronomica a cura dello chef Gianni Dezio del ristorante Tosto di Atri.