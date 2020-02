CICLOTURISMO: L'OSCAR ITALIANO ALL'ABRUZZO

Pubblicazione: 15 febbraio 2020 alle ore 16:28

VERONA - L'Abruzzo ha vinto l'Oscar italiano del cicloturismo 2020. La proclamazione e la consegna dei premi è avvenuta oggi durante "CosmoBike Show", la rassegna della bicicletta in corso fino a domenica a VeronaFiere.

L'Italian Green Road Award, ideato dalla rivista on line di cicloturismo Viagginbici.com, ha visto la Regione Abruzzo imporsi con la ciclovia Bike to Coast, 131 km in gran parte su un vecchio tracciato ferroviario affacciato al mare che portava da Martinsicuro a San Salvo.

Secondo classificato il Lazio con la cicloturistica Borghi Sabini, terza la Toscana con il Grand Tour Val Merse.

Premio Stampa al Trentino con la Ciclabile Valsugana e menzione speciale alla Basilicata con The Road of Dreams.

Alla cerimonia era presente, tra gli altri, anche Renato di Rocco, presidente della Federazione ciclistica italiana.

L'iniziativa ha lo scopo di mettere in luce i migliori percorsi e i territori che sono riusciti a realizzare e valorizzare al meglio le vie verdi, con servizi in grado di consentire lo sviluppo del cicloturismo.

L'Oscar del Cicloturismo vuole far conoscere al grande pubblico le realtà virtuose e spesso poco conosciute, per incrementare un turismo più sostenibile in Italia.