CIAPI: MARIANI, ''STACCATA LA SPINA SENZA RAGGIUNGERE ACCORDO CON LAVORATORI''

Pubblicazione: 28 gennaio 2020 alle ore 18:24

PESCARA - "Con 15 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza è stato approvato dal Consiglio regionale oggi a Pescara, lo scioglimento della Fondazione per l'alta formazione (centro interaziendale addestramento professionale industria). Sono diverse le ombre politiche e di legittimità sulla decisione".

Così, in una nota, Sandro Mariani capogruppo di Abruzzo in Comune che ha sottolineato: "Il centro destra con l'assessore Mauro Febbo a capo, ha per anni urlato nelle aule della Regione, continuando in campagna elettorale, di avere tutte le ricette per rilanciare la partecipata. Oggi (Febbo assente) la maggioranza ha deciso di staccare la spina senza nemmeno preoccuparsi di salvaguardare, ricollocandole, le maestranze presenti in Ciapi".

"Le opposizioni si sono battute, argomentando perplessità e strade alternative, è stato anche consigliato di posticipare la decisione per permettere alla Giunta regionale di raggiungere un accordo con i lavoratori, ma la maggioranza - ha aggiunto Mariani - latitante sull'argomento da luglio scorso, ha preferito la via dello scioglimento".

"Il progetto di legge, infatti, arriva in Consiglio su proposta della Giunta regionale che lo aveva deliberato proprio ad inizio luglio 2019 anche qui in assenza dell'assessore Febbo. Il 21 luglio nella conferenza capigruppo erano stati ricevuti i lavoratori di Ciapi e l'assessore Febbo aveva garantito ogni azione per tutelare i dipendenti, dicendo che avrebbe esplorato ogni possibile soluzione. Oggi, ha preferito restare a Roma anziché assumersi le sue responsabilità".

In conclusione per Mariani: "Una scelta politicamente miope perché la Regione rinuncia all'unico strumento per la formazione che possiede. Nulla di nuovo per un Governo regionale che in 10 mesi non ha prodotto una sola legge rilevante per l'Abruzzo".