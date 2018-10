CHIUSURA PUNTO NASCITE SULMONA: PIETRUCCI, ''DECISIONE INCONCEPIBILE''

Pubblicazione: 26 ottobre 2018 alle ore 19:52

SULMONA - "La decisione del Ministero della Salute di respingere la nostra richiesta di mantenere il punto nascita a Sulmona è inconcepibile, e contiene tra l'altro motivazioni assolutamente slegate dalla realtà. Come si fa a sostenere che Sulmona non rientra nelle aree disagiate? Non conoscono il territorio".

È quanto dichiarato dal presidente della Commissione regionale "Territorio, Ambiente, Infrastrutture", Pierpaolo Pietrucci, sulla decisione del Ministero di chiudere il punto nascite di Sulmona (L'Aquila).

"Con un tratto di penna vengono cancellati anni di battaglie sul territorio. Io stesso non esitai ad alzare barricate, convinto che una battaglia per il punto nascita di Sulmona, una battaglia per i diritti delle aree interne, valesse più della ragione politica e di quella che inizialmente era la posizione della mia maggioranza. Ne pagai anche le conseguenze", ha aggiunto.

"Ora mi aspetto che i rappresentanti del territorio, consiglieri regionali e parlamentari, soprattutto dei partiti che governano, Lega e Movimento Cinque Stelle, facciano altrettanto, inducendo i loro riferimenti nazionali a invertire la rotta, e a confermare la nostra scelta. Facciano scelte di campo. Dimostrino attaccamento all'Abruzzo interno. E’ questa l’occasione per dimostrare coerenza e attaccamento alla propria terra come ho fatto io in questi anni andando spesso contro scelte dei governi amici o di appartenenza", ha concluso.