CHIUSURA MARRUCINO: VACCA, ''COLPA DEI PARTITI, LI ESTIRPEREMO DALLA CULTURA''

Pubblicazione: 24 settembre 2018 alle ore 18:24

CHIETI - "Il Marrucino è un fiore all’occhiello di tutto il territorio abruzzese, che proprio quest'anno ha compiuto 200 anni. Questa istituzione culturale è stata troppo spesso utilizzato dalla politica locale come strumento di consenso, mentre l’assenza di una progettualità a lungo termine ne ha pregiudicato la valorizzazione. La realtà sotto gli occhi di tutti è deprimente: quando i partiti si occupano del Teatro Marrucino fanno danni, quando se ne dimenticano, come in questo caso, idem".

Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca, del Movimento cinque stelle, rispetto all'annunciata chiusura del Teatro Marrucino di Chieti da parte del sindaco Umberto Di Primio, a causa della mancata erogazione delle risorse necessarie da parte della Regione.

"C’è bisogno di un cambio di mentalità: l’offerta culturale ed i luoghi della cultura vanno liberati dalla politica. Quello culturale è un patrimonio dei cittadini; per questo l’azione del M5s, anche in Regione Abruzzo, è sempre stata volta a rendere i fondi strutturali e non derubricati ad interventi a discrezione del politico di turno", aggiunge.

"Sarà compito del governo del cambiamento, di cui faccio parte, estirpare la politica dalle istituzioni culturali e dello spettacolo. È giusto che lo Stato e i cittadini finanzino le istituzioni culturali del paese, ma è doveroso che queste istituzioni operino senza interferenze di partito e di appartenenza politica", conclude Vacca.