CHITARRISTA 31ENNE MUORE NEL SONNO, SHOCK AD AVEZZANO

Pubblicazione: 22 agosto 2018 alle ore 11:58

AVEZZANO - Una giovane chitarrista è stata trovata morta nel letto della sua abitazione ad Avezzano (L'Aquila).

Valeria Guagnozzi avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 7 dicembre e dalla fine di luglio lavorava a Monaco di Baviera, in Germania.

Era tornata in Abruzzo poche ore prima, sono stati i genitori a trovarla senza vita nel letto della sua camera a San Pelino.

La giovane potrebbe essere stata uccisa da un malore, forse un infarto nel sonno, ma sarà l'autopsia disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Lara Seccacini, a fare chiarezza su un dramma che ha fatto piombare nella disperazione familiari e conoscenti della ragazza.

Valeria Guagnozzi non aveva apparenti problemi di salute e ciò ha indotto gli investigatori ad approfondire quanto accaduto e il pm a sospendere le pratiche per la restituzione della salma per i funerali.

Anche se gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti dopo la segnalazione del 118, non hanno rilevato tracce anomale che possano far ipotizzare altre cause.