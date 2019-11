CHIETI: ''SOLO 10 COMUNI SU 104 CON PIANO PROTEZIONE CIVILE'', PREFETTO PREOCCUPATO

CHIETI - "Perché solo 10 Comuni su 104 della provincia di Chieti hanno presentato il Piano di Protezione Civile e sono a norma?".

Così si è rivolto il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ai sindaci che si sono dichiarati soddisfatti della collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo. Nel pomeriggio a Chieti, presente il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha avuto luogo un confronto tra 77 sindaci, il Prefetto e i rappresentanti della Protezione Civile.

"Non sono affatto tranquillo né contento - ha continuato Barbato - poiché il direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo ad oggi non ha ancora risposto alle tre lettere da me inviate. Colgo l'occasione, comunque, per ringraziare Angelo Borrelli che ha voluto essere qui nel segno della grande collaborazione che c'è tra gli organi dello Stato e il territorio su tutte le questioni relative alla Protezione Civile".

A conclusione di un vivace confronto, "come presidente del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha concluso il prefetto - voglio ribadire che al primo posto viene sempre l'incolumità della persona".