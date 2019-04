CHIETI SCALO: APRE NUOVO FAST FOOD, PREVISTE CINQUANTA ASSUNZIONI

Pubblicazione: 02 aprile 2019 alle ore 12:01

CHIETI - Sono cinquanta le posizioni lavorative aperte per l'apertura, prevista tra due mesi, di un nuovo punto vendita della catena Mc Donald's in viale Abruzzo a Chieti Scalo, di fronte lo stadio Angelini.

Lo riporta Il Centro.

In queste settimane si stanno ultimando i lavori, realizzati da una ditta del posto, la Ruscitti Costruttori di Pescara. Il cantiere è partito a dicembre scorso.

L'impresa sta realizzando una struttura di 600 metri quadrati suddivisa in due piani. Ci sarà una sala per piano, oltre agli spazi dedicati al McCafè e al McDrive.

All'esterno verrà realizzato un parcheggio e un'area giochi per i bambini.

I lavori, la cui tempistica complessiva è stimata in 150 giorni, prevedono anche una riqualificazione di tutta l'area intorno allo stadio Angelini con la piantumazione di nuovi alberi, l'installazione di pali della luce e la realizzazione di parcheggi.

Costo dell'operazione: oltre un milione di euro, per la realizzazione di un McCafè, con bar aperto dalla mattina, di un McDonalds classico e di un McDrive, per prendere le ordinazioni, con corsia dedicata.

Per partecipare alle selezioni il primo passaggio è su internet, sul sito mcdonalds.it; la ricerca di personale si chiuderà il 12 aprile.

Sarà possibile inserire il proprio curriculum online e rispondere ad alcune domande su disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati e area geografica di interesse.

Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuarne il profilo comportamentale.

Chi supererà il test verrà contattato e riceverà una convocazione con data e orario per un colloquio individuale.

Il 12 aprile farà tappa in città il McItalia Job Tour: sarà quella l'occasione dei candidati di ottenere tutte le informazioni sull'azienda, grazie alla presenza di personale che già lavora nei ristoranti della zona e che può raccontare la propria esperienza lavorativa.

Per entrare a far parte del gruppo di lavoro McDonald's bisogna essere persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.

Negli ultimi due anni, McDonald's Italia ha creato oltre 3 mila nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali nella fascia d'età 18 e 24 anni.