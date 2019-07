CHIETI: NUOVE PARROCCHIE PER RAFFORZARE IL SENSO DI COMUNITA' LOCALE

CHIETI - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina ha visitato i cantieri aperti per la realizzazione delle nuove parrocchie di San Martino a Chieti Scalo e di San Rocco a Sambuceto.

Il presidente Marsilio, accompagnato dall'arcivescovo di Chieti, monsignor Bruno Forte, ha avuto modo di osservare la ricaduta che queste opere avranno sul territorio non solo in termini religiosi ma anche urbanistici e sociali.

"Il nuovo complesso di Sambuceto, che si caratterizza per la chiesa e per la piazza che sono state progettate dall'architetto Mario Botta, ha una valenza che va oltre l'aspetto religioso ma coinvolge anche l'amministrazione comunale e può assumere una importanza strategica per l'Abruzzo vista la sua posizione nel cuore dell'area metropolitana. La forte ricerca artistica potrà creare un circolo virtuoso sotto l'aspetto turistico", ha commentato il presidente Marsilio. La Regione negli anni scorsi ha contribuito con Fondi Fas per la realizzazione dell'opera che dovrebbe essere completata entro due anni al massimo.

Anche il complesso della parrocchia di San Martino è stato pensato e progettato per diventare un punto di aggregazione sociale in un'area di Chieti Scalo in forte espansione.