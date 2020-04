CHIETI: NASCE COMITATO PROVINCIALE FRONTIERA COMUNE

Pubblicazione: 17 aprile 2020 alle ore 13:19

CHIETI - Nasce il Comitato Provinciale di Chieti, “Frontiera – Territorio Comune”.

"Il Comitato composto da persone provenienti da diverse esperienze di politica e cittadinanza attiva si riconosce nei valori della Costituzione della Repubblica Italiana - si legge in una nota -. Rifiuta e debella tutti gli atti ed i comportamenti che si rifanno nella discriminazione di qualsiasi genere ed è attivo nella diffusione dei principi di eguaglianza e rispetto reciproco. A tal proposito il Comitato a gran voce si fa portavoce delle istanze dei cittadini e chiede a tutti gli Enti e le figure politiche del nostro territorio di comportarsi in maniera decorosa e riguardosa verso i propri cittadini".

"Le “situazioni poco limpidi” alle quali abbiamo assistito nei giorni scorsi ci lasciano un senso di sconcerto e disapprovazione. Ci riferiamo ai comportamenti di due Sindaci in particolare, Umberto Di Primio, sindaco di Chieti, e Mario Pupillo, Sindaco di Lanciano. I due amministratori si sono resi protagonisti di comportamenti non consoni al ruolo che ricoprono. La situazione di crisi sanitaria che stiamo vivendo ha bisogno del maggior apporto politico ed istituzionale possibile. Pretendiamo che i rappresentanti del popolo siano ligi e corretti sopratutto nei confronti della cittadinanza che in questo periodo sta vivendo momenti difficili. Il Comitato vigilerà sulla politica provinciale, ci aspettiamo che le istituzioni, e gli uomini delle istituzioni, eletti, si comportino rispettando il ruolo che ricoprono".