CHIETI: ''GLI IMBECILLI'' DI WALTER NANNI, MONOLOGO TRA STORIA, SATIRA E SCIENZA

Pubblicazione: 24 aprile 2019 alle ore 19:19

CHIETI - "Gli imbecilli" è il monologo teatrale scritto e interpetato dall'attore e regista abruzzese Walter Nanni che andrà in scena a Chieti venerdì 26 aprile, alle 19,30, presso il Film Actor Studio Abruzzo, in via Filandro Vicentini 12.

Lo spettacolo verrà poi allestito anche a Liegi, in Blegio sabato 4 maggio, presso il Theatre du Trianon.

"Due ore di risate, tra scienza e storia, con un monologo sorprendente per rispondere alla domanda: Perché ci sono tanti imbecilli in giro?", si legge in una nota.

"Gli imbecilli - spiega la nota - è un viaggio alla scoperta del nostro cervello e della sua evoluzione. Storia, satira, scienza, costume, nuove tecnologie: un’analisi coinvolgente ed esilarante, un’orazione civile che va oltre il concetto classico di teatro comico di narrazione. Uno straordinario esempio di divulgazione scientifica e culturale attraverso il mezzo comunicativo del monologo comico".

"Non è uno spettacolo ma un’esperienza che ogni volta condivido, da uomo libero, con il pubblico. Un’occasione per ridere tanto e riflettere insieme", spiega l'autore.

Walter Nanni, con questo monologo, debuttò con successo al Teatro dei Satiri di Roma nel 2003 e ha all'attivo oltre 500 repliche in questi anni.

Per info e prenotazioni 347/4889707.