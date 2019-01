''NON E' UN GIALLO'': FINANZA MILIONARIA NEL LIBRO DELL'IMPRENDITORE ABRUZZESE DEL GROSSO

Pubblicazione: 26 gennaio 2019 alle ore 20:25

CASALINCONTRADA - Dalla finanza milionaria alla gestione di un b&b, questo il succo di Non è un giallo, libro dell'imprenditore abruzzese Pietro Del Grosso, che verrà presentato domani, domenica 27 gennaio, a Casalincontrada (Chieti), alle 17 presso la sala consiliare in piazza Alceste De Lollis.

La presentata è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune

"Partire dal basso con determinazione e giovanissimo, una famiglia creata da studente, scalare i piani della finanza e diventare un manager affermato. Sempre in giro per il mondo, da un aereo all'altro, per chiudere contratti ed incontrare clienti. Poi mettersi in proprio e avviare una personale attività imprenditoriale. Il successo, l'ascesa, ma anche le prima battute d'arresto e la crisi", la storia di Piero Del Grosso è quella di tanti imprenditori che con la crisi hanno perso il capitale, il frutto di anni di lavoro e sacrifici.

"In tanti hanno perso la voglia di fare, di intraprendere, purtroppo in troppi anche di vivere. Non è il caso di Piero che riparte rischiando: un nuovo amore, un nuovo Paese, un nuovo lavoro. Mai darsi per vinti. Anche quando si è a terra, stremati. Rialzarsi è possibile. Piero racconta tutto e lancia tanti messaggi, quasi un manuale per la rinascita personale ed imprenditoriale, nel libro Non è un giallo. Un racconto con colpi di scena, quelli della vita non di un giallo, che rappresenta un importante pezzo di storia italiana recente".

"Perché ho scritto il libro? Una serata d'inverno, esattamente nel gennaio 2017, mi fermo a riflettere. Una di quelle giornate in cui senti il bisogno di fare un bilancio della propria vita e iniziai ad analizzare passo dopo passo tutti i momenti che hanno segnato la mia strada in positivo e/o in negativo. Iniziai ad analizzare questi eventi e fatto un'analisi logica, ovvero, ho frammentato i miei anni come un puzzle e poi rimontato", queste le parole dell'autore.

"Ho riassemblato questo puzzle scrivendo di getto sul mio piccolo computer e senza accorgermene dopo due mesi di intenso lavoro mi sono trovato fra le mie mani il manoscritto. In verità non ho scritto il mio libro perché voglio raccontare la mia vita, ma, attraverso la mia autobiografia il lettore possa ritrovare se stesso. Non è un Giallo vuole trasmettere tanti messaggi ovvero la necessità di tenacia, caparbietà, umiltà, amore, vittorie e fallimenti, ma le righe del libro emanano un messaggio forte e chiaro: tutto si può fare,quindi non perdere tempo realizza i tuoi sogni ...", conclude.

Il libro, con la presentazione di Paola Bucci, è stato pubblicato self publishing ed è acquistabile, in formato digitale e cartaceo, sulla piattaforma Amazon.