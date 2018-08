CHIETI: ASSESSORE BEVILACQUA LASCIA FORZA ITALIA E ADERISCE ALLA LEGA

Pubblicazione: 18 agosto 2018 alle ore 15:47

CHIETI - Lascia Forza Italia e approda alla Lega l'assessore all'Ambiente del Comune di Chieti, Alessandro Bevilacqua.

Lo ha annunciato ufficialmente, in conferenza stampa, il coordinatore regionale in Abruzzo, il deputato Giuseppe Bellachioma.

"Oggi con soddisfazione ufficializzo l'ingresso, nel nostro movimento dell'assessore Bevilacqua. Non è stato un percorso breve, anzi, devo dire che è andato avanti per diverso tempo perché come Lega abbiamo regole ben precise da rispettare. In questo momento non facciamo ingressi indiscriminati, ma valutati, ragionati e pensati come quello odierno, che vede amministratori pubblici entrare a far parte della nostra squadra quando si instaura un rapporto di fiducia, come in questo caso".

Alla conferenza stampa erano presenti amministratori e simpatizzanti della Lega nella provincia di Chieti.

Alessandro Bevilacqua, 45 anni, commercialista, è stato consigliere comunale dal 2005 al 2010, dal 2010 al 2015 assessore della prima Giunta guidata dall'attuale sindaco, Umberto Di Primio che, rieletto nel 2015 con Ncd sostenuto da sei liste del centrodestra, ha aderito a Forza Italia nel 2017.