CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: UN ABRUZZESE ALL'ULTIMA DOMANDA DELLA SCALATA VERSO IL MILIONE

Pubblicazione: 23 gennaio 2020 alle ore 10:44

SCAFA - Potrebbe vincere un milione di euro rispondendo in modo corretto all'ultima domanda di "Chi vuol essere milionario", il programma tv, trasmesso su Canale 5, condotto da Gerry Scotti.

Si tratta di un abruzzese: Enrico Remigio, 30enne di Scafa, comune in provincia di Pescara, primo concorrente della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario".

Il giovane è arrivato a quota 300mila euro rispondendo in modo esatto alla penultima domanda e nella prossima puntata leggerà la quella finale per provare a vincere il milione di euro.

La domanda da 300mila euro è stata su chi fosse il primo “Man of the Year” della rivista Time. Dopo molte esitazioni, la risposta esatta: Charles Lindbergh, aviatore americano che per primo fece una traversata aerea in solitaria e senza scalo dell’Oceano Atlantico.

Il concorrente ha passato indenne diverse domande sul trasferimento di Harry e Meghan, sull’ordine alfabetico di alcune parole, sul significato della parola karaoke e ha chiesto al padre un aiuto sugli sport presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Remigio che ha frequentato il liceo Classico "D'Annunzio" di Pescara, vive e lavora a Singapore, dopo essersi laureato all'università Bocconi di Milano.

L'Abruzzo è pronto a fare il tifo per il giovane nella puntata in onda la settimana prossima.

Il video: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/chivuolesseremilionario/chi-e-stato-il-primo-man-of-the-year_F310236401001C05.