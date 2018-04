CHECK THE STYLE: L'AQUILA CAPITALE NAZIONALE DELL'HIP HOP PER UN GIORNO

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 11:22

L'AQUILA - Dal 12 al 14 aprile, in occasione dell’anniversario dei 15 anni del Check The Style, una delle associazioni di eventi hip-hop più attive e importanti d’Italia, si terrà all’Aquila il secondo “University week-end party” con il patrocinio di Backstage Univaq.

L’organizzazione è a cura dell’associazione Check The Style mentre la direzione artistica del ballerino Jacopo Scotti Snook, direttore dell’accademia danza Zero Gravity.

In parallelo, sabato 14 aprile, si svolgerà l’Hhf Abruzzo Urban Edition 2018 (Hip Hop Festival Abruzzo) a cura della direzione artistica dell’insegnante ed ideatrice Alice Cimoroni.

L'evento, che si svolgerà in diversi spazi all’interno della città, vedrà coinvolto il top dei ballerini hip-hop e break dance d’Italia e d’Europa (ma ci sono ospiti provenienti anche da Israele).

Uno dei momenti clou sarà il concerto, in programma il 14 aprile in esclusiva nazionale, di Afu-Ra e di Jeru The Damaja, direttamente da New York, due nomi storici della scena rap americana e mondiale.

"Possiamo affermare con fierezza - dicono gli organizzatori in una nota - che, per il secondo anno consecutivo, L'Aquila si pone ad essere un punto di riferimento nazionale dell'Hip Hop grazie alla qualità e al blasone degli artisti che si esibiranno durante la 3 giorni".

Oltre a loro ci saranno gli italiani Kmaiuscola. Apriranno il concerto l’aquilano Kid Kontrasto e i romani William Pascal, Pacman XII, Alan Beez.

I dj’s coinvolti sono, dall’Aquila, Kone, Paparoby e Brillocchio, da Bari Dj Manzo e da Bologna lo storico Dj Trix.

Per i contest di break dance, ci sarà una giuria composta da 13 giudici provenienti da tutta Europa, Italia compresa.

Di seguito, le varie location del festival: palestra/scuola danza Zero Gravity; Bliss Disco Club; Centro Commerciale L’Aquilone; Anbra Pub.

PROGRAMMA

Giovedì 12 aprile

Ore 15 - Palestra Zero Gravity - Breakin Workshop with BBoy Intact (Kiev - Ucraina)

Ore 22 - Centro storico (Pub Anbra) - University Of HipHop Party

Venerdì 13 aprile

Ore 15 - L'Aquilone Centro Commerciale - Footwork Contest 1on1 - Longest PowermoveBattle (Windmill, Pallina, Thomas, Swipes) Cyphers

Ore 22 - Centro storico (Pub Anbra) - PreParty

Sabato 14 aprile

Bliss

Ore 13.00 Ingresso e registrazioni al contest // Puntuali, non saranno ammessi ritardi

Ore 14.00 2vs2 Kidz Breakin Contest under 12 & under 16 (Sala 2)

Ore 14.00 2on2 Trip to Outbreak Italian Final (Sala 1)

Ore 16.30 1on1 Bgirl Trip to Outbreak Italian Final (Sala 2)

Ore 16.30 1on1 Trip to Outbreak Italian Final (Sala 1)

Ore 21.00 7toSnook (Alcoholic Contest-Solo su invito)

Ore 22.00 Live shows: -Kid Kontrasto (ZRK) Live -William Pascal & PacMan XII + Alan Beez (DYT) Live -Kmaiuscola + DJ Trix -Afu-Ra & Jeru the Damaja