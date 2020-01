CERCO LAVORO: SUI SOCIAL ANNUNCI-TRUFFA, INSORGONO UTENTI, ''VERGOGNATEVI''

Pubblicazione: 13 gennaio 2020 alle ore 18:06

L'AQUILA - Proposte di lavoro, con una descrizione ambigua, affidate a Facebook con la promessa di uno "spitendio" fino a 1.500 euro.

Sono tante le segnalazioni arrivate in queste ore dagli utenti dei social network che lamentano una truffa diffusa sui vari canali di "cerco lavoro" in Abruzzo ad opera di siti e pagine dalla dubbia credibilità.

Tra queste compare un annuncio, scritto un italiano discutibile, per l'assunzione di 100 persone, 50 uomini e 50 donne, presso un Ipercoop di una città non specificata: "Stiamno assumendo per lavorare pagando 1.500 euro di stipendio che non è necessario avere esperienza di lavoro in reception, cassiere, sicurezza. Le parti interessate lasciano OK nei commenti di questa pubblicazione e ci mettiamo in contatto".

Tante le persone interessate che hanno risposto all'annuncio, nella speranza di aver finalmente trovato un'opportunità.

Altri, invece, invitano alla prudenza: "Purtroppo il bisogno di lavorare non ci fa nemmeno vedere che è una presa in giro", commenta un utente. E un altro si chiede: "come è possibile prendere in giro la gente in questo modo?". E ancora: "ci sono genitori che non possono dar da mangiare ai propri figli, vergognatevi".