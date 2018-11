CENTRODESTRA: ''IDEA'', VINCENZO VIOLA COORDINATORE PROVINCIALE DI TERAMO

Pubblicazione: 16 novembre 2018 alle ore 12:19

TERAMO - È Vincenzo Viola il nuovo coordinatore provinciale di “Idea” a Teramo.

Ne danno notizia il presidente del partito, senatore Gaetano Quagliariello, e Gianni Chiodi, componente della segreteria nazionale e presidente emerito della Regione Abruzzo.

Viola, medico, da tempo residente a Giulianova, sarà affiancato dal vice Massimo Pichini e dal coordinamento provinciale costituito da Nadia Baldini, Paolo D’Erasmo, Stefano Rapali e Fabrizio Valloscura.

“Importanti sfide attendono il nostro movimento - dichiarano Quagliariello e Chiodi -, a cominciare dalle prossime elezioni regionali e da un’incisiva azione per un territorio in difficoltà. A Vincenzo Viola, a Massimo Pichini e a tutto il coordinamento provinciale di Teramo i migliori auguri di buon lavoro. In un momento così complesso per la politica nazionale e locale - concludono -, dell’energia di ‘Idea’ c’è più che mai bisogno”.