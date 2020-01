CENTENARIO SAN GABRIELE: QUARESIMALE VISITA SANTUARIO E RINNOVA IMPEGNO REGIONE

Pubblicazione: 16 gennaio 2020 alle ore 11:55

ISOLA DEL GRAN SASSO - Il consigliere regionale e capogruppo della Lega Salvini Abruzzo, Pietro Quaresimale, ha visitato in questi giorni il santuario di San Gabriele dell’Addolorata di Isola Del Gran Sasso (Teramo).

Accompagnato dal sindaco Roberto Di Marco, il capogruppo ha visitato la basilica e le strutture del famoso santuario.

“Quest’anno, a partire dal 15 maggio, si festeggerà il centenario della canonizzazione di San Gabriele e la Regione Abruzzo contribuirà alla buona riuscita dell’evento con un finanziamento di 50mila euro – dice Quaresimale - Ringrazio il sindaco di Isola e il Direttore del Santuario, Don Vincenzo Fabbri, per l’ospitalità e per avermi fatto da guida in questi luoghi straordinari. San Gabriele e il suo santuario devono essere sostenuti e valorizzati, sia per il valore religioso e di devozione che esprimono molti abruzzesi, ma anche per lo straordinario potenziale turistico ed economico che questo attrattore può generare nelle aree interne del teramano. Con il sindaco di Isola del Gran Sasso abbiamo avviato una proficua collaborazione affinchè San Gabriele diventi uno dei simboli della valorizzazione turistico-religiosa delle aree interne. Sono molto legato a livello personale a questo Santo e ho già dato la disponibilità della Regione a rendersi parte attiva per ogni collaborazione nell’ambito del centenario".