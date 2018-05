CELEBRATO ANCHE A VENEZIA CENTENARIO MORTE EROE AQUILANO ANDREA BAFILE

Pubblicazione: 08 maggio 2018 alle ore 16:00

L'AQUILA - In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte dell'eroe aquilano Andrea Bafile, l'11 marzo è stato ricordato anche nella città di Venezia con una celebrazione eucaristica in memoria, nella suggestiva chiesa di San Biagio, la Chiesa dei Marinai.

Erano presenti l’ammiraglio Andrea Romani, Comandante Ismm (Istituto di studi militari marittimi-Venezia), il direttore del Museo Storico Navale, comandante Agostino Federico, il consulente scientifico, ammiraglio Lorenzo Sferra, gli allievi della Scuola Navale Morosini, le Associazioni dei Cavalieri di San Marco, dei Combattenti e Reduci, del Nastro Azzurro, dei Marinai d’Italia di Priverno (LT) e di Venezia.

Alla conclusione è stata consegnata una cartolina ricordo, sponsorizzata dai Cavalieri di San Marco, che mostra la bandiera italiana e la foto dell’eroe.

Le gesta del Comandante Andrea Bafile sono state illustrate dal tenente di vascello Sandro Paglia, presidente onorario dell’Anmi di Priverno che vive in Veneto.