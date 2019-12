CDM: OK REFERENDUM DISTACCO VALLE CASTELLANA DA ABRUZZO, CONSULTAZIONE L'8 MARZO

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 13:55

ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato di indire, per domenica 8 marzo 2020, la convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum popolare per il distacco del comune di Valle Castellana dalla regione Abruzzo e la sua aggregazione alla regione Marche.

È quanto si legge in una nota del Consiglio dei ministri.