CCIA PESCARA: OPPORTUNITA' DEL MERCATO SVIZZERO PER LE IMPRESE ABRUZZESI

Pubblicazione: 19 febbraio 2020 alle ore 21:09

PESCARA - Un seminario organizzato dall'Agenzia di Sviluppo, in collaborazione con la Camera di Commercio italiana in Svizzera, sulle opportunità commerciali nell'ambito del mercato elvetico.

L'iniziativa, rivolta alle imprese abruzzesi, si terrà giovedì 20 febbraio, a partire dalle 9.30, presso la sede della Camera di Commercio di Pescara.

Una prima parte dell'incontro, di tipo illustrativo, vedrà la presenza di Fabrizio Macrì, segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e Nicholas Placidi, responsabile CCIS Ginevra, mentre una seconda parte della giornata sarà riservata ad incontri one to one di consulenza gratuita, ai quali parteciperanno ben 52 aziende abruzzesi del settore alimenti e bevande, meccatronica, arredo, contract, cosmetico, ICT e gioielleria.

L'ente camerale pescarese mette in rilievo che la Svizzera, con un patrimonio netto pro capite di 173.838 euro, è il secondo Paese più ricco al mondo e si rivela un partner commerciale molto importante per l'Abruzzo, collocandosi al decimo posto tra le destinazioni dell'export regionale.