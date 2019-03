CATTIVE CONDIZIONI IGIENICHE, POLIZIA VASTO CHIUDE PUNTO KEBAB

Pubblicazione: 02 marzo 2019 alle ore 17:47

VASTO- Il Commissariato di Vasto ha disposto la chiusura temporanea di un rivenditore di kebab per carenze igienico-sanitarie.

In particolare, gli agenti hanno riscontrato la cattiva conservazione di alimenti scaduti, hanno trovato cibi ammuffiti conservati in promiscuità con altri generi alimentari e condizioni igieniche generali "troppo al di sotto degli standard minimi previsti dalle norme in materia", spiega il commissario capo, Fabio Capaldo.

Il provvedimento è conseguente al controllo, effettuato con il personale della Polizia Locale e di funzionari della Asl 2 Abruzzo, Dipartimento di Prevenzione - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Al titolare dell'attività sono state riscontrate anche irregolarità amministrative.