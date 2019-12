CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO: IN 2.800 ALLA CENA DI FINE ANNO DELLA BCC

Pubblicazione: 22 dicembre 2019 alle ore 15:21

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO - Hanno partecipato in oltre 2.800, dei circa 5.000 soci dell’istituto presieduto da Alfredo Savini, alla tradizionale Cena del Socio della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella che si è svolta sabato sera, 21 dicembre 2019, al Pala Dean Martin, il Centro Congressi di Montesilvano.

La serata è stata arricchita dalla presenza dell’economista, recentemente nominata consigliera di Papa Francesco, Suor Alessandra Smerilli, una delle più autorevoli sostenitrici dell’economia dal volto sociale e al servizio dell’uomo.

Dopo un iniziale saluto ai presenti, Suor Alessandra, ha posto l’accento sull’importante ruolo delle BCC, istituti di credito che si fondano sui principi di mutualità e di solidarietà e che hanno un ruolo importantissimo sul territorio, lavorando a beneficio delle persone e sostenendo le imprese locali. Azioni che caratterizzano da sempre l’operato della BCC di Castiglione.

Durante la serata sono state portate avanti iniziative sociali quali la consegna di 25mila euro alla Caritas Diocesana di Teramo e di 25 mila euro a quella di Pescara per le attività del Banco Alimentare.

Nel 2019, inoltre, sono stati stanziati 60mila euro per delle carte di credito solidali destinate a famiglie che vivono un momento di difficoltà segnalate da enti o associazioni caritatevoli e sono stati erogati circa 600 mila euro a favore di soci e realtà territoriali per attività culturali, sociali e ricreative.

Anche quest’anno sono state consegnate ben 37 borse di studio a studenti meritevoli soci o figli di soci.

La BCC di Castiglione, con i suoi 63 anni di storia, ha saputo, attraverso scelte lungimiranti e concrete, diventare la prima Banca di Credito Cooperativo d’Abruzzo sia per la raccolta complessiva, di circa 700 milioni di euro, che per gli impieghi, superiori a 500 milioni, operando in 62 comuni con 139 dipendenti. La serata, come sempre, è stata caratterizzata da momenti ludici e piacevoli e dall’assegnazione di ricchi premi quali una Fiat Panda, vinta da un socio grazie a una estrazione, e molti altri importanti premi che sono stati messi in palio con il tradizionale gioco della tombola.

“Quello che sta per concludersi – spiega il presidente Alfredo Savini (Presidente anche della Fedam e membro del consiglio nazionale di Federcasse) – è il primo anno nel quale operiamo come Gruppo Bancario Iccrea, dato che il 4 marzo scorso, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della BCE, si è concluso il relativo iter costitutivo. E’ stato quindi un anno ricco di cambiamenti che ci ha aperto importanti prospettive, senza rinunciare ai principi fondanti del nostro movimento. Un passo avanti, necessario nel rispetto del dettato della Riforma del Credito Cooperativo, che però non ha intaccato né intaccherà la nostra autonomia. Siamo una banca vicina la territorio, lo spirito solidaristico e mutualistico del Credito Cooperativo ci appartiene e apparterrà sempre. Anche quest’anno abbiamo messo a disposizione del sociale e delle associazioni del territorio importanti risorse e durante la serata abbiamo rinnovato la nostra vicinanza alle Caritas Diocesane del nostro territorio di riferimento. Una banca inserita dunque in un contesto più grande, ma sempre vicina alla sua realtà. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti per il loro lavoro prezioso e la loro professionalità, oltre a tutti i soci per la vicinanza che sempre dimostrano per questa realtà che mi onoro di presiedere e ringrazio quanti sono intervenuti alla cena del socio, in particolare Suor Alessandra Smerilli per aver accettato il nostro invito, è stata come sempre una occasione importante per stare insieme, farci gli auguri e festeggiare i passi avanti fatti dalla nostra banca”.

“Anche quest’anno tutti i soci della BCC di Castiglione – aggiunge il direttore generale Simone Di Giampaolo – si sono ritrovati per l’immancabile cena di fine anno. E’ stata una occasione per scambiarci gli auguri alla presenza di autorevoli ospiti e amici della nostra banca, e per riflettere sulle importanti azioni del nostro istituto di credito che anche nell’ultimo anno ha fatto registrare numeri positivi. La nostra BCC conferma la sua solidità ed è in continua crescita. Il nostro patrimonio, infatti, ha raggiunto la quota di 70 milioni di euro, che risulta adeguato e copre i requisiti minimi prudenziali previsti dalla normativa di vigilanza, con una eccedenza di patrimonio libero di 36 milioni di euro. Il conto economico dell’esercizio 2019 si chiuderà con un utile netto di oltre 3 milioni di euro. La redditività netta, individuata dal ROE (Return on Equity) sarà intorno al 4%; i crediti deteriorati netti rappresentano il 7% dei crediti netti verso la clientela; inoltre si attesta al 2,54% il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi, ben al di sotto delle medie di sistema. Continuiamo a sostenere l’economia locale mediante l’erogazione di nuovo credito e la concessione di moratorie e sospensive, allungamenti delle scadenze e ripianificazioni, secondo le esigenze manifestate dagli operatori economici di piccole e medie dimensioni e dalle famiglie. Siamo e continueremo sempre a essere una banca del territorio”.

Presenti, tra gli altri, durante la serata il Vescovo della Diocesi Teramo-Atri, S.E. Monsignor Lorenzo Leuzzi e l’Arcivescovo della Diocesi Pescara-Penne, S.E. Monsignor Tommaso Valentinetti; il direttore di Iccrea Banca Impresa, Enrico Duranti, e il vice direttore della stessa realtà, Giovanni Boccuzzi; il Direttore della Federazione Abruzzo-Molise, Ermanno Alfonsi, numerosi politici, rappresentati delle istituzioni e di importanti associazioni di categorie professionali.

A cena sono state ospitate anche 50 famiglie indicate dalla Caritas Diocesana. Ad allietare i presenti anche la nota cantante Silvia Mezzanotte.