CASTELLO DI BALSORANO IN VENDITA SUL WEB, BASTANO UN CLICK E QUASI 6 MILIONI DI EURO

Pubblicazione: 10 novembre 2018 alle ore 19:31

BALSORANO - Il monumentale castello Piccolomini di Balsorano (L'Aquila), di origine medievale è in vendita sul sito Immobiliare.it, per acquistarlo, infatti, basta un click e 5 milioni e 900 mila euro.

A mettere l'annuncio di vendita è il noto imprenditore di Avezzano (L'Aquila), Antonio Rubeo, che si è rivolto all'agenzia immobiliare Re/max Urbest di Roma, studio associato che si occupa della locazione e della vendita di immobili di diversa tipologia e che, tra i propri canali di vendita, utilizza proprio il portale pubblicitario più visitato in Italia per gli annunci immobiliari.

Il costo totale del castello può anche essere frazionato, come racconta Il Centro, in "comode" rate di circa 16 mila euro al mese.

L'annuncio: "Il castello medievale Piccolomini, costruito e ampliato tra il XIII e il XV secolo, immerso in un parco di oltre 10 mila metri quadrati, è uno dei più grandi e meglio conservati d'Abruzzo. La struttura edilizia è a pianta pentagonale e con corte interna, si sviluppa su quattro livelli per 4 mila metri quadrati, e occupa la sommità di un costone roccioso dominante la Valle del fiume Liri, nel tratto tra le città di Avezzano e Sora. Dista 120 chilometri da Roma e altrettanti da Napoli, ed è collegato alle autostrade Roma, Napoli e Pescara attraverso la superstrada del Liri".

In passato la struttura ha ospitato ristoranti, una discoteca, sale ricevimenti ed è stata anche location di molti film italiani, specialmente tra gli anni Sessanta e Settanta, attualmente la struttura è stata trasformata in albergo, ma le camere vengono aperte solo in occasione di eventi particolari.

La struttura è predisposta anche per l'utilizzo come albergo-ristorante e offre due saloni di rappresentanza e numerose sale riunioni, due ristoranti per un totale di 400 coperti, tre bar con spazi interni ed esterni panoramici, sala d'armi, biblioteca con quadri e arazzi, cappella per cerimonie, 35 camere da letto di varie grandezze, tutte con proprio bagno, terrazzi, torri con camminamenti, due piscine con ampio solarium e vista panoramica, parcheggi interni ed esterni, parco alberato e attrezzato con ampi spazi di intrattenimento.