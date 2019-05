LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA' DAL 2 AL 9 GIUGNO. ˝UN'OCCASIONE PER L'ABRUZZO˝ CASTEL DI SANGRO, 109 STUDENTI TENNISTI SI SFIDANO PER I CAMPIONATI MONDIALI

Pubblicazione: 29 maggio 2019 alle ore 18:42

L'AQUILA - Ancora grande sport in Abruzzo. Dal 2 al 9 giugno a Castel di Sangro si terranno i mondiali studenteschi di tennis. Dodici Nazioni e 109 giovani atleti provenienti da tutto il mondo che arriveranno, tra gli altri Paesi, da Stati Uniti, Nuova Zelanda, Olanda, Emirati Arabi, Australia e Inghilterra. L'evento è a cura di Miur e Isf, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale (Usr), Federtennis, il Comune sangrino e il Coni, con il patrocinio della Regione. «Questi sono gli eventi che la Regione vuole sostenere - ha detto l'assessore regionale allo Sport e alle aree interne Guido Quintino Liris - perché possono valorizzare il territorio sia a livello culturale che turistico».

«E' un'occasione per l'Abruzzo - ha detto la direttrice dell'Usr Antonella Tozza - Oltre alla festa sportiva, sono state impegnate le scuole abruzzesi che possono avere grandi benefici grazie al concorso per l'ideazione del logo e della mascotte fino alla realizzazione della brochure, senza dimenticare che sempre gli studenti accoglieranno i colleghi provenienti dalle altre Nazioni e quindi dovranno parlare inglese». Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia, ha voluto ringraziare «la Regione, l'Usr, la Federtennis e specialmente Antonello Passacantando, presidente dell'associazione dei coordinatori di educazione fisica, che ha lavorato per portare i mondiali».

Infine il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro ha ricordato che «lo scorso anno, grazie agli eventi legati allo sport, si sono contate in Abruzzo 200 mila presenze: pensate all'indotto economico che hanno prodotto». Roberto Logo, studente della IV G Grafica e Filippo Finocchio della V G Grafica, del Liceo artistico musicale-Coreutico "Misticoni Bellisario" di Pescara, hanno vinto il concorso per il logo e per la mascotte. I ragazzi dell'Istituto superiore "Patini Liberatore" e dell'Istituto Comprensivo "Alda Merini" di Castel di Sangro si sono dedicati alla brochure. La cena di gala sarà a cura dell'Alberghiero "De Panfilis" di Roccaraso, insieme allo chef stellato William Zonfa.