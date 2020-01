RICHIESTA VOTO IN CONSIGLIO SU DESIGNAZIONE A CORTE CONTI, MANDA IN TILT MAGGIORANZA IN REGIONE; IMBARAZZANTE REVOCA DA PARTE PRESIDENTE CONSIGLIO POTREBBE PORTARE A RICORSO EX ASSESSORE FI, ATTO DI FORZA AL CAOS CASO GATTI: SILURO LEGA CONTRO MARSILIO

E SOSPIRI, CENTRODESTRA NEL MARASMA

Pubblicazione: 21 gennaio 2020 alle ore 21:55

L'AQUILA - Un siluro della Lega lanciato verso il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, e il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi. Destinato a aprire altre profonde crepe nel già lacerato centrodestra.

Una metafora bellica, che però non è un'esagerazione, se riferita a quello che è accaduto ieri in conferenza dei capigruppo convocata a palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila, sull'affaire Paolo Gatti.

Il pulsante rosso l'h premuto il capogruppo salviniano, Pietro Quaresimale, che ha chiesto a Sospiri di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo consiglio, il voto per decidere la designazione del giudice non togato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che vale un compenso da 1 milione di euro in 5 anni, a carico della Regione, revocando di fatto quella, contestata dalla Lega, ma anche dalle opposizioni e da buona parte di Fi, dell’ex assessore regionale di Forza Italia, Gatti, fatta in autonomia, con una delibera, dallo Sospiri, su precisa indicazione del presidente Marsilio.

Ed ora per Sospiri sarà un grattacapo non da poco, tornare sui suoi passi, firmando con il sangue una revoca, dopo aver assicurato che la designazione, seppure, ha ammesso, "poco condivisa", è ineccepibile dal punto di vista formale, come confermato da un parere della Direzione Affari della presidenza, a firma del neo nominato direttore Gianni Giardino, e secondo cui la delega che la conferenza dei capigruppo può conferire al presidente dell'assise regionale per le nomine si può estendere anche alle designazioni.

Ma non solo, in caso di revoca, Gatti, che è pure un avvocato di talento, potrebbe anche fare ricorso, visto che la designazione c'è stata, a seguito di un regolare bando, e conseguente atto deliberativo, ed è ora al vaglio della Presidenza della Repubblica e della Corte dei conti nazionale. Una marcia indietro, magari solo per opportunità politica, di fatto potrebbe configurare per lui un danno professionale e d'immagine di non poco conto.

Ma del resto, se Sospiri, e con lui Marsilio e Fratelli d'Italia, l'unico partito che si è espresso con il capogruppo Guerino Testa ieri a favore della designazione, decidessero di andare avanti per la loro strada, negando il voto al consiglio, su una nuova rosa di nomi, le conseguenze sarebbero disastrose, per la sempre più lacerata maggioranza di centrodestra, dove la Lega è di gran lunga la prima forza con 10 consiglieri sui 18 e 4 assessori su 6, e vuole fare pesare sempre di più questo dato di fatto, spesso "bypassato" dagli alleati.

Soprattutto sulla partita della Corte dei Conti, a maggior ragione dopo che Gatti, mister 10mila preferenze alle tornate elettorali dove è stato eletto in Regione, e che evidentemente fa ancora politica attiva, sarebbe stato il regista, nella provincia di Teramo, la stessa di Quaresimale, di un asse con Italia Viva, e con l’ex deputato dem, ora renziano, Tommaso Ginoble, che ha consentito la nomina alla presidenza della Ruzzo, società pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato in 35 comuni del teramano, e del nuovo cda. Estromettendo oltre al centrosinistra, anche la Lega.

Difficile poi che il coordinatore regionale, il deputato Luigi D'Eramo, possa ingoiare un boccone così indigesto, dopo che è arrivato a dire, all'indomani della designazione, che "nonostante i ripetuti richiami della Lega a una maggiore concertazione delle decisioni, il 'metodo Marsilio' non sia affatto cambiato nel corso dei mesi, continuando a perseguire la via di scelte effettuate in maniera pressoché personalistica. Constatiamo con favore, invece, quella che è quasi un'anomalia: Paolo Gatti, stranamente, non è romano", riferendosi al fatto che Marsilio è appunto romano, e solo abruzzese di origine, Gatti è teramano.

Come la voglia mettere, saranno giornate di fuoco nei banchi della maggioranza di centrodestra.

Ad assistere soddisfatti allo spettacolo, sono quelli di Forza Italia, i primi a chiedere il voto d'aula, nella precedente conferenza dei capigruppo del 15 gennaio, con il capogruppo azzurro, Daniele D'Amario, sodale del coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano, il quale aveva dichiarato che la linea del partito era quella di non mandare nessuno alla Corte dei Conti, facendo risparmiare all'erario un milioncino di euro. E men che meno Gatti, che non ha un buon rapporto con Pagano, ed è anche lui dato in avvicinamento a Fratelli d'Italia, con cui tra l'altro si candidò al parlamento, per poi tornare a Forza Italia, mancata l'elezione.

Cantano vittoria anche le opposizioni di centrosinistra e del Movimento 5 stelle, che da subito avevano dato battaglia contro la designazione di Gatti, contestandone la legittimità.

“Le poltrone che hanno unito il centrodestra, sono anche quelle che ora lo spaccano", il salace commento in una nota diramata a poche ore dalla conferenza da Giovanni Legnini, il capogruppo Pd Silvio Paolucci e i consiglieri di Pd Dino Pepe e Antonio Blasioli Americo Di Benedetto, Legnini Presidente e Sandro Mariani, Abruzzo in Comune.

"Alla luce del dietrofront chiesto dall’alleato principale, la Lega - hanno incalzato -, e a fronte, invece, della posizione favorevole di Fratelli d’Italia, emersa sempre oggi per bocca del capogruppo Testa, è evidente che la maggioranza ha un serio problema che rende difficile l’intesa Lega-Fratelli d’Italia-Marsilio e ingovernabile la Regione, che da ormai un anno ha un esecutivo lento, pasticcione, incapace di individuare priorità per i cittadini e per l’economia abruzzese".

Precisando infine che come Forza Italia, e pure M5s, in realtà il centrosinsitra non vuole un altro designato al posto di Gatti da mandare alla Corte dei Conti, ma piuttosto rinunciare alla nominare, visto che un obbligo non c'è.

"In questo modo potranno liberarsi anche risorse, se i 200mila euro all’anno previsti dall’incarico verranno destinati alla comunità o a un progetto per l’Abruzzo e non per sostenere una nomina funzionale ad inconfessabili accordi politici, come oggi la Lega conferma. Non si può pretendere di governare la massima istituzione regionale pensando solo alle poltrone e agli amici da sistemare", hanno spiegato gli esponenti del centrosinistra.