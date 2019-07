CASERMA CARCERE L'AQUILA: NARDELLA, POSITIVE PROPOSTE ANULLATE PROTESTE

Pubblicazione: 19 luglio 2019 alle ore 14:30

L'AQUILA - "Dopo la presa di posizione del Prefetto il quale alle nostre denunce ha risposto con una lettera indirizzata alla Direzione del carcere al fine di ricercare soluzioni condivise, si è tenuto oggi un positivio e soddisfacente incontro con la Direzione impersonata dalla Vice Direttrice dr.ssa Valentini, sulla delicata vicenda degli agenti "sfrattati" dalla caserma agenti".

Ad annunciarlo il vice segretario Generale Uil PA Polizia Penitenziaria Abruzzo e componente Confederale Mauro Nardella

"Durante il colloquio - spiega Nardella-, al quale hanno partecipato anche il segretario provinciale Moreno Pignatelli, il dirigente locale Gianni Allegritti e il comandante di reparto dr.ssa Marino, è emersa la forte volontà di risolvere la questione attraverso l'elaborazione di interessanti proposte. Quella più importante riguarderà la richiesta di costruzione di una nuova, confortante e capiente caserma, propedeutica da un lato per il mantenimento in loco di una struttura carceraria deputata alla gestione di quasi 200 detenuti di cui al regime speciale del 41bis e dall'altro per soddisfare l'esigenza dei molti pendolari e personale ivi inviato in missione".

"Nelle more, considerati i tempi lunghi che inevitabilmente riguarderanno l'auspicata nuova costruzione, gli agenti saranno dislocati in parte nei rimanenti posti che saranno ricavati al netto di quelli riservati ai poliziotti del GOM(Gruppo Operativo Mobile); altri saranno allocati negli alloggi demaniali il cui costo, attraverso la richiesta di deroga alla circolare prevista per questa tipologia di abitazioni, chiederemo rispecchi quello previsto per gli alloggi collettivi. Chiederemo altresì, in simbiosi con la Direzione, la riattazione in sede ricettiva della struttura prima utilizzata per ospitare i detenuti semiliberi."Non mancheranno certo i sacrifici in ordine alle obbligate attese temporali che il personale sarà chiamato a sottostare. Tuttavia riteniamo quelle appena elencate le uniche strade utilmente percorribili", conclude Nardella.