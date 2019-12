CASE IN MONTAGNA: IN ABRUZZO MENO CARE, I DATI DEL MERCATO TURISTICO IMMOBILIARE

Pubblicazione: 11 dicembre 2019 alle ore 07:30

L'AQUILA - In Abruzzo i prezzi della casa in montagna hanno subito un ribasso del 6,3% nella prima parte del 2019.

Secondo i dati di Tecnocasa il primo semestre del 2019 si è chiuso con una flessione dei prezzi dell’1,9% nelle località di montagna ed una sostanziale stabilità del lago (-0,2%) e del mare (-0,1%).

A soffrire maggiormente sono le case degli appennini abruzzesi, che scendono del 6,3%, la Val d’Aosta perde il 2,4%, -1% per le case di montagna in Piemonte ed una sostanziale tenuta delle località del Trentino Alto Adige.

I valori immobiliari di Roccaraso, ad esempio, sono diminuiti del 5,5% a causa di una crescente offerta sul mercato.

La domanda è elevata ma si segnala comunque una contrazione dovuta al fatto che molti frequentatori della zona si stanno indirizzando sul segmento degli affitti brevi piuttosto che acquistare l’immobile.

Questo, d’altro canto, ha spinto, anche se di poco, gli investimenti per realizzare B&B.

La maggioranza delle richieste, da parte di famiglie, si orienta su bilocali da 65-75 mila euro non distanti dal centro.

Per un buon usato, si registrano valori medi di 2.250 euro al mq. Quotazioni leggermente più alte per la zona del Pratone e di via Roma.

Sul mercato del nuovo, nelle aree adiacenti il centro si registrano pochi interventi edilizi (prezzo medio del nuovo 3.000 euro al mq) mentre è completamente ferma l’area esterna a Roccaraso, la cosiddetta Zona C, sulla provinciale che conduce a Pietransieri.

Continua ad esserci interesse per il comune di Rivisondoli i cui prezzi più bassi attirano gli acquirenti con budget inferiore.

Infatti, una soluzione in buono stato non supera i 2.000 euro al mq. Valori ancora più contenuti si segnalano in zona Aremogna (nei pressi degli impianti) caratterizzata da appartamenti in residence che si scambiano a circa 1.300 euro al mq.