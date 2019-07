CASE AL MARE: IN ABRUZZO I PREZZI SCENDONO DEL 3,5 PER CENTO, TUTTI I NUMERI

Pubblicazione: 22 luglio 2019 alle ore 15:51

PESCARA - Si sono ridotti mediamente del 3,5%, in Abruzzo, i valori immobiliari delle località turistiche balneari, anche se ci sono delle realtà che tengono di più rispetto ad altre.

Lo rivela un report dell'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, secondo il quale le località della provincia di Chieti hanno subito un ribasso dei valori del 3,8%, quelle della provincia di Teramo del 3,6% e della provincia di Pescara del 3,4%.

Alba Adriatica, spiega Il Centro, registra valori stabili in centro e in lieve diminuzione in periferia dove sono meno presenti le spiagge a causa del fenomeno erosivo. La domanda di casa vacanza è vivace, vede protagoniste famiglie residenti in Abruzzo, Lazio e, negli ultimi tempi, anche in Umbria in seguito ai migliorati collegamenti stradali. Si cercano prevalentemente trilocali con spazio esterno, terrazzo abitabile ed ascensore.

Apprezzata in particolare la zona centrale più vicina al mare e con la maggiore concentrazione di servizi ed attività commerciali.

Valori a Pineto, dove la domanda di seconda casa arriva in particolare dalle province abruzzesi, da Roma e Milano.Il budget medio degli acquirenti è inferiore a 100 mila euro e si indirizza soprattutto verso i bilocali.

Chi è alla ricerca della vista mare si orienta su appartamenti che si trovano nella parte più collinare, al di sopra del Parco Marino di Cerrano, e da cui si gode di una bella vista mare.

Piacciono anche gli immobili posizionati nella zona di Corfù dove si concentrano appartamenti più recenti costruiti tra gli anni '90 e gli anni 2000 e che costano mediamente intorno a 2.200 euro al metro quadrato con punte di 3 mila euro.

A Francavilla, in provincia di Chieti, i prezzi oscillano dai 2.300 ai 900 euro al metro quadrato, in base alle caratteristiche e alla vetustà degli immobili. Valori compresi tra i 1.100 e i 1.700 euro alla Marina di Vasto, sempre in provincia di Chieti, e tra 700 e 1.150 euro a San Salvo.

A Montesilvano centro i prezzi del signorile oscillano tra i 1.500 e i 1.100 euro (nuovo e usato), mentre la fascia centro-mare oscilla da 1.900 a 1.470 euro al metro quadro, sem,pre per il signorile nuovo e usato.