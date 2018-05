L'AQUILA: CASAPOUND, PRESENTAZIONE LIBRO A FUMETTI DI ALMERIGO GRILZ

Pubblicazione: 17 maggio 2018 alle ore 19:39

L'AQUILA - Prosegue il calendario degli eventi culturali organizzati dalla sezione aquilana di CasaPound Italia. Domani sera, venerdì 18 maggio, alle ore 21:30, si terrà presso la sede del movimento, in viale della Croce Rossa n. 75, la presentazione del libro a fumetti sulla figura del giornalista e politico triestino Almerigo Grilz.

Già vicesegretario nazionale del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano, Grilz abbandonò gli incarichi politici per viaggiare in giro per il mondo come reporter di guerra freelance, documentando gli eventi bellici che si svolgevano in molteplici teatri, dall’Afghanistan al Sud-Est asiatico, dal Libano all’Etiopia.

Fondò insieme ai colleghi Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, che avevano condiviso con lui la militanza nel Fronte della Gioventù triestino, l’agenzia di stampa “Albatross”, per cui realizzò numerosi servizi pubblicati e trasmessi da importanti testate nazionali e internazionali, tra cui il Tg1. Morì prematuramente e tragicamente nel 1987, a 34 anni, ucciso in Mozambico da un proiettile vagante mentre documentava la locale guerra civile al seguito dei guerriglieri anticomunisti della Renamo.

Di Almerigo Grilz e della sua vita avventurosa parleranno, moderati dalla militante di CasaPound L'Aquila Sofia Climastone, il giornalista aquilano Angelo Liberatore e Franco Nerozzi, anch’egli giornalista di guerra freelance e presidente della Comunità Solidarista Popoli, attiva nel sostegno alla popolazione dei Karen, la cui lotta contro il governo birmano era stata già seguita e raccontata dallo stesso Grilz.