I VALORI DELLE LOCAZIONI E DELLE COMPRAVENDITE DELL'OSSERVATORIO IMMOBILIARE.IT, TUTTI I PREZZI CASA IN ABRUZZO: PESCARA CITTA' PIU' CARA, AUMENTANO COSTI DEGLI AFFITTI A L'AQUILA

Pubblicazione: 26 gennaio 2020 alle ore 08:30

L'AQUILA - Pescara si conferma la città più cara della regione e Teramo la più economica, per le compravendite sia il capoluogo adriatico che L’Aquila confermano la tendenza alla stabilità con i prezzi delle abitazioni diminuiti rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2%.

Più evidenti le oscillazioni negative di Chieti e Teramo che perdono oltre 2 punti percentuali nel confronto semestrale.

I valori delle locazioni e delle compravendite immobiliari in Abruzzo viaggiano sullo stesso binario, quello della stabilità.

Guardando ai risultati dell’Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) sul settore residenziale nel secondo semestre 2019, le variazioni dei prezzi degli immobili risultano essere minime (+0,2%).

A dicembre 2019 il prezzo richiesto per l’acquisto di una casa in Abruzzo si è attestato a 1.482 euro al mq, mentre per l’affitto il canone medio rilevato è stato di 6,64 euro/mq.

Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare abruzzese, le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo.

Con 1.733 euro/mq Pescara si afferma a dicembre 2019 come la città più cara della regione, mentre Teramo con poco più di mille euro al metro quadro (1.053) è la più economica.

Molto variegata la situazione anche sul fronte dei canoni di locazione, dove nell’ultimo semestre la crescita maggiore è stata registrata a L’Aquila (+4,3%).

Privo di variazioni il prezzo richiesto da chi affitta casa a Pescara, mentre è stato registrato un +0,9% a Chieti.

Anche in questo settore la città meno cara è Teramo che ha visto i canoni medi attestarsi a 5,25 euro al metro quadro dopo una perdita dell’1,5% negli ultimi sei mesi.

Qui per affittare un appartamento di 60 mq servono mediamente circa 315 euro, contro i 440 richiesti a Pescara per una casa delle stesse dimensioni.

ANDAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA

COMUNE MEDIA EURO/MQ DIC '18-DIC '19 GIU '19-DIC '19 SET '19-DIC'19

Chieti 1,226 euro -4,9% -2,3% -3,6%

L'Aquila 1,526 euro -0,9% -0,3% 0,4%

Pescara 1,733 euro -1,6% -0,6% -0,9%

Teramo 1,053 euro -6,7% -2,9% -0,9%

Abruzzo 1,053 -0,6% 0,2% -0,1%



ANDAMENTO CANONI DI LOCAZIONE



COMUNE MEDIA EURO/MQ DIC '18-DIC '19 GIU '19-DIC '19 SET '19-DIC'19

Chieti 5.29 euro -1,6% 0,9% 3,7%

L'Aquila 6,74 euro 12,5% 4,3% 2,8%

Pescara 7,36 euro 2,3% 0.0 1,9%

Teramo 5,25 euro -0,7% -1,5% -2,4%

Abruzzo 6,64 euro 2,4% 0,2% 2.0%