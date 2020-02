CASA: CRESCONO COMPRAVENDITE NEL 2019,

NUMERI POSITIVI ANCHE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 12 febbraio 2020 alle ore 08:00

L'AQUILA - Nei primi nove mesi del 2019 il trend che si registra a livello nazionale e regionale si conferma in forte crescita: rispetto allo stesso periodo del 2018 le transazioni in Italia sono in aumento del 5,7% (435.243).

Anche in Abruzzo i numeri sono positivi, in particolare nella provincia dell'Aquila, dove il numero di compravendite ha registrato una variazione pari al 16,7%: nei primi 9 mesi del 2018 le compravendite registrate sono state 368,75, mentre nei primi 9 mesi del 2019 sono salite a 430,4.

Segue Teramo con una crescita dell'11,6%: 238,52 compravendite nei primi 9 mesi 2018 e 266,15 nello stesso periodo del 2019.

A Chieti le compravendite relative al 2018 sono state 251,46 e nei primi 9 mesi del 2019 sono salite a 275,67 (+9,6%). A Pescara la crescita è pari al 3%: nel 2018 sono state effettuate 827,04 compravendite, mentre nei primi 9 mesi del 2019 sono state 852,11.

È quanto emerge dall'ultimo report effettuato dall’Ufficio Studi Tecnocasa, analizzando i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate.

Continua la fase positiva del mercato, iniziata nel 2014, trainata dai prezzi e soprattutto dai mutui ancora accessibili.

Tra le grandi città Milano si rivela ancora una volta quella più dinamica con un aumento delle compravendite del 9,4%, seguita da Bologna con +8,7%.

Spicca il dato negativo di Firenze che chiude con -6,7%.

Interessante la crescita del 7,1% di Genova che già da diversi trimestri vede un mercato in ripresa.

In particolare nel terzo trimestre del 2019 si nota un miglioramento in tutte le grandi città ad eccezione di Bologna e Verona che hanno avuto una lieve frenata rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre.

Tra le realtà capoluogo e non capoluogo non c’è stata una differenza sostanziale di crescita delle transazioni: le prime hanno segnalato un aumento del 5,4%, mentre le seconde del 5,9% a conferma che anche le realtà più piccole stanno migliorando. Spiccano i dati della provincia di Palermo con +10,1%, di Verona con +7,3%, Bari e Roma con +7,0%.

A livello territoriale sono state le realtà del Nord Italia a performare meglio con +6,7%.

Le previsioni dell’Ufficio Studi Tecnocasa sono confermate da questi dati, infatti, secondo i nostri analisti il 2019 dovrebbe concludersi con 590 – 600 mila transazioni.