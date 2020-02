CARSOLI, LEGA: ''I NOSTRI CONCITTADINI DI NUOVO PROTAGONISTI''

Pubblicazione: 05 febbraio 2020 alle ore 12:45

CARSOLI - "Fanno ben sperare,per il futuro della nostra comunità, le dichiarazioni propositive dei gruppi di D’Antonio e di Lugini".

Così in una nota Marco Bernardini, coordinatore della Lega di Carsoli, che aggiunge: "noi della Lega ci impegneremo con i nostri alleati a riportare la politica ai vecchi splendori dell’antica Grecia,quando essa era ritenuta una scienza ed un’arte al servizio della collettività. Auspichiamo in una sinergia che possa sintetizzare strategia e azione al fine di risollevare le sorti del nostro Comune e far tornare protagonisti i nostri concittadini".

Prosegue il segretario cittadino del carroccio “Una chiave di lettura diversa,meno schiacciata sul presente e determinata dal passato e più attenta alle prospettive future; chiediamo,a stretto giro,un tavolo di lavoro per iniziare a gettare basi solide su cui costruire il percorso per le elezioni prossime”, conclude.