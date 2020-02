CARSOLI: INAUGURATA CASA DELL'ACQUA FINANZIATA

DALLA SOCIETA' AQUILANA ATERNO GAS&POWER

Pubblicazione: 29 febbraio 2020 alle ore 15:26

CARSOLI - Ecologica, economica e cristallina: la Casa dell’acqua sbarca a Carsoli, provincia dell’Aquila, in piazza Colonna. I cittadini, la prima settimana gratuitamente, poi ad appena 5 centesimi al litro, potranno rifornirsi di acqua liscia e frizzante, riempiendo i loro contenitori, abbattendo così l’utilizzo della plastica usa e getta.

Il taglio del nastro questa mattina, da parte del primo cittadino, Velia Nazzarro, del presidente del consiglio comunale, Lorenzo Muzi, dell’assessore Giuseppe Simeoni, di Mauro Scopano, amministratore delegato e Fiore D'Agostino, responsabile commerciale, della società aquilana Aterno Gas&Power, che ha finanziato l'iniziativa.

“Questa è solo un'altra azione concreta messa in campo in coerenza con la nostra politica aziendale – ha detto Scopano – in cui è centrale la sensibilità ambientale, e la volontà di dare un contributo piccolo ma concreto, alla riduzione della plastica monouso”.

Aterno Gas&Power, azienda leader in Abruzzo e in forte crescita, fornisce gas metano ed energia elettrica ma anche un ampio ventaglio di soluzioni per ottimizzare i costi energetici, dai pannelli fotovoltaici alle lampadine led, passando per le caldaie a condensazione, climatizzatori e il solare termico. Dà lavoro ad una settantina tra dipendenti e stretti collaboratori, ha un portafoglio 35 mila clienti, e un fatturato di 30 milioni di euro.

A fine gennaio, Aterno Gas&Power ha donato tre erogatori di acqua al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, e 1.200 borracce di alluminio, distribuite agli studenti.

Per quanto riguarda Carsoli, la Casa dell'acqua contiene apparecchi interni di depurazione di gassificazione. Per la prima settimana l'erogazione sarà gratuita, poi il costo sarà di 5 centesimi al litro, e si potrà scegliere tra acqua frizzante e liscia, ovviamente di ottima qualità. Sarà possibile anche utilizzare una card prepagata, e la prima in assoluto è stata simbolicamente consegnata oggi da Scopano al sindaco Nazzarro.