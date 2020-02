AUTOSTRADE A24-A25: AMMINISTRATORI DI LAZIO E ABRUZZO CHIEDONO INCONTRO A MINISTRO DE MICHELI, SENZA APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONGELAMENTO TARIFFE E MESSA IN SICUREZZA A RISCHIO CARO PEDAGGI: 'DA MIT SILENZIO ASSORDANTE', SINDACI TORNANO A MANIFESTARE A ROMA

Pubblicazione: 26 febbraio 2020 alle ore 18:27

L'AQUILA - "I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il 'caro pedaggi e per la sicurezza della A24-A25', sono sorpresi e sconcertati dall’assordante silenzio che il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, continua ad avere nei nostri confronti per la convocazione di un incontro istituzionale che affronti e risolva definitivamente il problema".

L'aumento dei pedaggi, fino al 20 per cento, sarebbe dovuto scattare il primo dicembre 2019 ma, grazie all'approvazione dell'emendamento in sede di discussione sul Decreto Sisma, le tariffe resteranno congelate fino al 31 dicembre 2020 grazie alla sospensione del pagamento della rata annuale di circa 56 milioni che Strada dei Parchi, concessionaria di A24 e A25, dovrà comunque versare ad Anas a fine concessione.

Il congelamento delle tariffe è legato all'approvazionee del Pef, Piano economico-finanziario, di 3 miliardi e 100 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza antisismici delle strutture autostradali, predisposto dall'ex ministro grillino, Danilo Toninelli, validato da Consiglio superiore dei lavori pubblici e autorità di regolazione dei Trasporti, con il via libera del Cipe.

La soluzione definitiva passa necessariamente per l’adozione del Piano Economico Finanziario inviato in Europa, ma fermo. Il dossier A24-A25 è stato chiuso dall’Europa che lo riaprirà solo quando il Ministero riterrà di dover fornire le spiegazioni richieste.

E così gli amministratori di Lazio e Abruzzo tornano a sollecitare con l’ennesima lettera inviata al Ministro oggi, 26 febbraio, "la convocazione di un incontro istituzionale presso il Mit nel pieno rispetto degli impegni da Lei assunti nella riunione del 21.10.2019, incontro che doveva svolgersi entro il 30 novembre 2019".

Ribadendo che la loro non è una battaglia di colori politici, "ma di civiltà, sgombrando il campo da qualsiasi polemica, rammaricati di questa situazione, rendono noto che, in caso di ennesimo mancato riscontro, preoccupati per gli effetti negativi, soprattutto in materia di sicurezza,

che potrebbe avere la 'chiusura' della pratica del Pef presso l’unione Europea a causa del mancato riscontro da parte del Mit ai chiarimenti richiesti".

I sindaci quindi annunciano che torneranno a manifestare davanti al Mit il prossimo 23 marzo.

"La soluzione definitiva passa necessariamente per l’adozione di quel Piano Economico Finanziario inviato in Europa - ribadiscono - Si invitano tutti a partecipare e a sostenere ancora con più forza i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo in questa battaglia 'per la rinascita' dei nostri territori. Siamo sempre più uniti e determinati a tutelare i cittadini e i loro territori", concludono.