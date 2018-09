CARO PEDAGGI A24-A25: SINDACI CHIEDONO INCONTRO A MINISTRO TRASPORTI

Pubblicazione: 04 settembre 2018 alle ore 12:06

L'AQUILA - I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro-pedaggi sulle autostrade A24 e A25, all’esito della riunione che si è tenuta ieri al Comune di Carsoli, hanno deciso di inoltrare una nuova richiesta di incontro al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che dovrà svolgersi in concomitanza con la manifestazione organizzata per il 19 settembre dalle ore 10,30 presso il piazzale del Ministero a Roma (Porta Pia-Nomentana).

Nel precisare che "verrà indicato il 30 settembre quale termine ultimo per l’accoglimento delle istanze già note, come blocco aumenti tariffe, creazione di un tavolo istituzionale promotore anche di una legge che modifichi gli attuali criteri concessori e che ridetermini le condizioni di composizione delle tariffe, declassificazione del tratto urbano della A24 da che va dalla barriera di Roma Est fino all’intersezione con la Tangenziale Est; declassificazione dei alcuni tratti da montani a non montani", i primi cittadini annunciano in una nota che, "in caso di mancato accoglimento di dette istanze, inizieranno una nuova mobilitazione con azioni attive anche presso i caselli autostradali".

Sin da ora si rende noto che "sono state organizzate due conferenze stampa per anticipare la manifestazione e sollecitare la più ampia partecipazione e sostegno alla manifestazione del 19 settembre: la prima a Pescara il 13 settembre alle ore 11 presso la sala conferenze – Aeroporto D’Abruzzo; l’altra a Tivoli il 14 Settembre alle ore 12 presso il palazzo San Bernardino – sala Rossa".

"Determinati più che mai in questa battaglia, si invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione del 19 a Roma!", concludono.