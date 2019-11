CARO PEDAGGI A24-A25: QUAGLIERI (FDI), ''DA GRILLINI FAKE NEWS, EMENDAMENTO DI MARSILIO''

Pubblicazione: 26 novembre 2019 alle ore 20:22

L'AQUILA - "Notizia fake dei grillini, l’emendamento è quello scritto dal presidente Marco Marsilio".

E’ la secca risposta del consigliere di Fratelli d’Italia, Mario Quaglieri, alla rivendicazione del merito sullo stop al caro pedaggi da parte degli esponenti del M5S.

"Mi unisco alla soddisfazione del governatore Marsilio per il risultato ottenuto – prosegue Quaglieri - e ricordo come la Regione Abruzzo in questi mesi si sia prodigata per raggiungere tale obiettivo fino a predisporre l’emendamento approvato dalla Camera. I grillini affermano tuttavia l’estraneità della Regione su questo provvedimento ma se non fosse stato per la solerzia del presidente Marsilio, la pigrizia legislativa del Governo nazionale nonché la loro lontananza dal territorio da quando hanno occupato i palazzi del potere, non avremmo di certo ottenuto il risultato sperato con grave danno per l’economia abruzzese".

"C’è ulteriormente da ricordare – aggiunge il consigliere – che analogo emendamento è stato più volte presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia in seno alla Camera dei deputati ed anche dall’allora senatore Marsilio, ma puntualmente bocciato dai parlamentari grillini. Un importante inciso questo – rimarca Quaglieri – che la dice lunga sulla loro vicinanza agli abruzzesi. Mi farebbe, invece, piacere se i grillini spiegassero come mai l’emendamento in questione sia stato riformulato riducendo la scadenza della proroga al 31 dicembre 2020 , anziché mantenere il termine del 31 dicembre 2021 come indicato dalla proposta di Marsilio".

"Mi piace apprendere – continua ancora Quaglieri – come sia bastata una grafica sul tema, pubblicata legittimamente dallo stesso Marsilio, a far svegliare i grillini dal lungo letargo, ed auspico – conclude - che restino svegli e vigili nell’accogliere gli emendamenti che il presidente Marsilio ha fatto predisporre anche per il decreto Sisma".