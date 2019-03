CARNEVALE: SEQUESTRATI OLTRE 23 MILIONI DI MASCHERE E COSTUMI CONTRAFFATTI TRA ABRUZZO, LAZIO E CAMPANIA

ROMA - Nel mese di febbraio e nei primi giorni di marzo, nel corso di 700 controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale, sono stati sequestrati oltre 23 milioni e 600mila articoli contraffatti o non sicuri, per una stima di circa 620mila articoli fuorilegge al giorno: perlopiù maschere, costumi, giocattoli e oggetti di bigiotteria.

Questo il bilancio dell'operazione della guardia di finanza. Le Regioni maggiormente colpite dai fenomeni sono risultate, nell'ordine, la Campania, il Lazio e l'Abruzzo. Sono stati 118 i soggetti denunciati all'Autorità Giudiziaria; 425, invece, le persone segnalate, per violazioni amministrative, alle Camere di Commercio locali.

Tra le operazioni, spicca quella messa a segno dal Gruppo di Nola con il sequestro amministrativo di 2 milioni circa di prodotti, tra cui, appunto, articoli carnevaleschi e di San Valentino, risultati privi dei contenuti minimi delle informazioni per il consumatore finale, in violazione del Codice del Consumo.

Oltre 672.000 prodotti, tra cui maschere e accessori di carnevale non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo, sono stati, poi, sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Augusta e circa 60.000 prodotti irregolari, tra maschere, cappelli, vestiti e parrucche di Carnevale, non conformi agli standard di sicurezza sono stati ritirati dal mercato dalla Tenenza di Noto.

Sono una decina, inoltre, i venditori abusivi individuati; si tratta di quelle persone che non hanno mai richiesto le licenze e i permessi previsti dalla normativa commerciale e di pubblica sicurezza o di quegli esercenti che, seppur in regola con le autorizzazioni, non hanno mai comunicato al Fisco l'avvio delle attività o non hanno mai installato gli apparecchi per l'emissione dello scontrino.