CAREGIVER: 440 MILA EURO PER I BAMBINI MALATI, UN AIUTO AD ALTRE 14 FAMIGLIE

Pubblicazione: 26 settembre 2019 alle ore 21:19

L'AQUILA - Arrivano 440 mila euro per le famiglie che assistono bambini con disabilità gravi.

Aumentano i fondi per il caregiver in Abruzzo e di ben 140 mila euro rispetto all'anno scorso, un traguardo importante che permetterà di aiutare 14 famiglie in più. A giorni verrà pubblicato il bando per presentare la domanda di accesso ai contributi.

"Una bellissima notizia, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di chi ha deciso di prendere a cuore le istanze della nostra associazione", spiega Andrea Sciarretta, papà della piccola Noemi affetta da Sma1, che ha incontrato l'assessore rgeionale alla Sanità Nicoletta Verì, insieme al medico pediatra Antonino Aiello, del Comitato scientifico dell'associazione Progetto Noemi Onlus.

Si tratta di contributi stanziati a chi deve assistere h24 il proprio bambino affetto da una grave malattia e che, proprio per questo, non può neanche permettersi di lavorare. La somma stanziata per il caregiver viene divisa equamente per tutte le famiglie: ad ognuna vanno circa 10 mila euro.

Il confronto con la Regione su questa tematica è stato avviato nel 2015.

"All'inizio - dice Sciarretta - i fondi bastavano appena per 12 famiglie. Poi la collaborazione costruttiva con la Regione ha portato di anno in anno ad aumentare sempre di più la platea dei beneficiari. E così per l'anno 2016-2017 sono stati stanziati 200 mila euro, l'anno scorso 300 mila e quest'anno addirittura 440 mila".

"Ovviamente continueremo a lavorare affinché vengano riconosciuto a tutte le famiglie lo stesso diritto di assistenza ma, visto il percorso intrapreso, oggi non possiamo che essere felici e ottimisti". (azz.cal.)