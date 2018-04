CARCERI SOVRAFFOLLATE: PENITENZIARIO DI CHIETI

IN TOP TEN, 139 DETENUTI DORMONO IN 79 POSTI LETTO

Pubblicazione: 19 aprile 2018 alle ore 12:50

CHIETI - Il problema del sovraffollamento carcerario affligge i penitenziari italiani da nord a sud e quello di Chieti è nelle prime dieci posizioni della triste classifica.

Lo evidenzia la mappa tracciata dall'associazione Antigone sulle 10 carceri più affollate del Paese.

Al 31 marzo 2018, era il carcere di Larino, in Molise, a presentare il più alto tasso di affollamento: con una capienza di 107 posti letto, ospitava 217 detenuti (tutti uomini e di cui uno su quattro straniero), con un affollamento del 202,8%.

A seguire, le tre carceri più affollate si trovano tutte in Lombardia: quello di Como, con un tasso del 200% (462 detenuti per 231 posti, con 56 donne e 242 stranieri), è il carcere più affollato della regione.

"Vi abbiamo trovato - osserva l'associazione - detenuti che non avevano 3 metri quadri di spazio a disposizione. Le condizioni igienico-sanitarie sono critiche. Molte docce sono prive di diffusori e alcune sono inutilizzabili a causa degli scarichi intasati. L'acqua calda in cella non è garantita".

Ci sono poi l'istituto Canton Mombello, a Brescia, affollato al 192,1% (363 detenuti per una capienza pari a 189 unità, senza presenze femminili e con un'utenza straniera che supera la metà) e quello più piccolo di Lodi (86 persone, di cui 50 stranieri, per 45 posti), con un tasso del 191,1%. Il quinto carcere per tasso di affollamento è quello di Taranto, dove in 306 posti vivono 583 detenuti (di cui 25 donne e 41 stranieri), per un tasso pari a 190,5%, seguito da altri penitenziari lombardi: Brescia Verziano (187,5%: 72 posti, 135 detenuti, di cui 51 donne e 50 stranieri),

Busto Arsizio (186,7%: 240 posti, 448 detenuti, di cui 263 stranieri) e Bergamo (179,8%: 321 posti, 577 detenuti, di cui 38 donne e 318 stranieri) sono in sesta, settima e ottava posizione.

Il nono e il decimo posto nella classifica delle carceri più affollate d'Italia sono infine occupati dall'istituto di Chieti (175,9%: con 139 detenuti, di cui 31 donne e 32 stranieri, che vivono in 79 posti letto) e da quello di Pordenone (173,7%, 38 posti per 66 detenuti, di cui circa la metà composta da stranieri).