CARCERE SULMONA: APPELLO CGIL, ''NON CHIUSURA CASERMA AGENTI''

Pubblicazione: 13 febbraio 2020 alle ore 13:16

SULMONA - Sulla chiusura caserma agenti del carcere di Sulmona, la Cgil Funzione pubblica lancia un appello al Ministro Alfonso Bonafede, al Governatore Abruzzo Marco Marsilio e Sindaca di Sulmona Annamaria Casini

IL TESTO INTEGRALE DELL'APPELLO

Egregie Autorità, questa Organizzazione Sindacale, annoverata tra le rappresentative sul piano nazionale, del Corpo di Polizia Penitenziaria, con il presente atto al fine di chiederVi ogni utile e giusta attività ripartiva e/o migliorativa, rispetto alla chiusura Caserma Agenti dell’Istituto in discussione.

In data 10 febbraio ultimo scorso, il Direttore dell’Istituto comunicava, a seguito di sopralluogo da parte degli organi competenti, con nota avente per oggetto “Utilizzazione della caserma - precauzioni - vulnerabilità sismica”, la cessazione e la conseguente chiusura degli alloggi destinati ai poliziotti penitenziari che, allo stato dei fatti, ne beneficiavano (a seguito dell’espletamento del proprio turno di servizio).

Il tutto, per inagibilità sismica, nelle more di lavori ristrutturativi da porre in essere. La Fp Cgil, con atto a parte, ebbe già a denunciare le forti preoccupazioni ed il disagio consequenziale a quanto sopra esposto, nonché l'elaborazione di ogni intervento che consideri l'esigenza di una ristrutturazione dell'edificio adibito a caserma, mensa e sala conferenze, in virtù delle necessità del personale in forza presso la struttura penitenziaria, soprattutto perché proveniente da territori geograficamente distanti dalla città di Sulmona.

Ci saremmo aspettati, auspicando che invece venga al più presto attuato, un congruo piano risolutivo seppur temporaneo a tal riguardo.

Pur preservando il doveroso rispetto per i profili tecnici di sicurezza, nell’adempimento delle normative vigenti, riteniamo amaramente discutibile che - fin d’ora - non via sia stata alcuna iniziativa, volta a garantire un sano e sereno benessere psico-fisico agli operatori interessati, visto già il delicato e arduo lavoro che - con spirito di sacrificio - quotidianamente svolgono a servizio del nostro Paese.

Alle SS.VV.II. - ciascuna per le proprie competenze - lanciamo un grido di aiuto e ci appelliamo al Vostro sensibile buon senso politico ed istituzionale.

Al signor Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Sulmona, le più vive attestazioni di gratitudine per la vicinanza dimostrata, ai poliziotti penitenziari, espressa in un recente comunicato stampa.