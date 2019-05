CARCERE PESCARA: TURNI PIU' GRAVOSI, POLIZIA PENITENZIARIA PROTESTA

Pubblicazione: 21 maggio 2019 alle ore 14:21

PESCARA - Il 24 maggio davanti al Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Lazio–Abruzzo-Molise in via Alento si terrà un presidio di protesta del personale della Polizia Penitenziaria in forza alla Casa Circondariale di Pescara.

La protesta si è resa necessaria a causa della decisione unilaterale della direzione della Casa circondariale di modificare i turni di servizio portandoli da 6 ore giornaliere a 8 ore giornaliere per 48 settimanali a fronte delle 36 ore dovute per contratto con un unico giorno di riposo a settimana.

"Tale decisione - si spiega nella nota - aggrava la già delicata situazione del personale di Polizia Penitenziaria costretto a turni gravosi in un istituto sovraffollato (400 detenuti circa a fronte di una capienza di circa 270 posti, con presenza di un elevato numero di detenuti psichiatrici collocati negli spazi comuni) mentre il personale è sempre più ridotto a causa di pensionamenti mai sostituiti e del distacco di 18 Agenti di Polizia Penitenziaria presso servizi e uffici esterni".

"Tale situazione non è più tollerabile! chiediamo alla direzione di ritirare i turni di 8 ore e di aprire un confronto per risolvere le questioni sollevate con particolare attenzione al numero di personale necessario a garantire la sorveglianza e la sicurezza dei detenuti e degli agenti", conclude la nota.