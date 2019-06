Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

ACCERTAMENTI IN CORSO,9 MESI FA NELLA ZONA ERA SCOMPARSO UN UOMO CARAMANICO: RESTI CADAVERE IN MONTAGNA, 9 MESI FA IN ZONA ERA SCOMPARSO UOMO

Pubblicazione: 23 giugno 2019 alle ore 18:09

CARAMANICO TERME - Parti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono state trovate nella vegetazione, sulle montagne di Caramanico Terme, nel Pescarese. Sul posto ci sono Vigili del Fuoco e Carabinieri, impegnati nelle operazioni di recupero e negli accertamenti. Nella zona, a settembre scorso, era scomparso Carlo Rodrigo Fattiboni, 76enne di origini pescaresi residente a Brugherio (Monza), di cui si era persa ogni traccia mentre era in vacanza in Abruzzo. Le ricerche erano andate avanti a lungo, ma la zona in cui oggi sono stati trovati i resti - non eccessivamente impervia, ma fuori sentiero e completamente boscata - era stata interessata solo da sorvoli. A segnalare la presenza dei resti è stato un escursionista.

