CAPODANNO: ABRUZZO PRONTO A FAR FESTA

TRA CONCERTI E FESTE, LA STAR E' CAPOSSELA

Pubblicazione: 31 dicembre 2017 alle ore 10:00

L’AQUILA - Veglioni in piazza accompagnati da una bottiglia e tanta musica, cenoni tra amici, tra lustrini e cotillons, concerti e percorsi benessere, per festeggiare l’arrivo del 2018 in Abruzzo.

AbruzzoWeb ha voluto raccogliere alcuni tra i principali appuntamenti da non perdere per un Capodanno 100% abruzzese, in cui a fare da padrone saranno la musica dal vivo, brindisi, baci, fuochi d’artificio, insomma tutto quanto è di rito per accogliere il nuovo anno all'insegna della spensieratezza e dei sorrisi.

CHIETI

Fuori dagli schemi l'evento organizzato a Chieti per festeggiare il 2018, presso la sala Auditorium della Parrocchia San Francesco Caracciolo in piazzale Tricalle, ''Un capodanno di Luce'', un’ alternativa nata dal desiderio di riscoprire la bellezza dello stare insieme, trasmettendo valori autentici in modo originale, condividendo messaggi di speranza, amicizia e gioia.

L’ offerta è rivolta ai giovani, adulti e famiglie che cercano un modo diverso per festeggiare la festa di fine anno, con 2 tipologie di pacchetti: che prevedono cena e festa o solo dopocena, in cui a fare da padrone saranno delle preghiere e lodi e una messa intorno all'1.30.

Capodanno in piazza anche a Tollo (Chieti), dalle ore 23 in piazza Liberazione, con un percorso sensoriale di avvicinamento al 2017 dal titolo "Stappiamo insieme il 2017".

Veglione anche al Park hotel Alcyone di Francavilla al Mare (Chieti), con la formula cena e dopocena e una serata all’insegna del benessere con la Spa a servizio dei clienti all’interno dell’albergo.

L'AQUILA

Nel capoluogo alle 23 al Parco del Castello il concerto dei Regina, tribute band ufficiale dei Queen, che verrà anticipato dalle sonorità del cantante aquilano Simone Cocciglia, fino alla mezzanotte, e dopo i brindisi di rito, dj set fino alle prime luci dell'alba.

Per i più esigenti o per chi vuole un festeggiamento più tradizionale, torna all'Aquila, anche quest'anno, il veglione organizzato dal locale Villa Giulia, in via Giovanni Di Vincenzo, con cena spettacolo o ingresso dopo la mezzanotte con tanta musica variegata per scatenarsi in pista, o al Malalengua, in via Avezzano, con formula cena e dopo cena o ingresso dopo la mezzanotte.

PESCARA

Capodanno in piazza a Pescara con Vinicio Capossela che condurrà il pubblico verso il nuovo anno con un grande concerto gratuito in piazza della Rinascita la sera del 31 dicembre.

Il conto alla rovescia comincia ufficialmente con l’annuncio di questa tappa speciale che si inserisce nel fitto calendario di concerti di Capossela, in questo anno per lui ricco di successi.

Sempre a Pescara gran veglione organizzato al locale Megà in via Bologna, ''50 sfumature di Capodanno 2018'', cena di gala spettacolo e dance music

"E io me ne vado nello spazio'' l'ultima trovata di Alex Anconitano per accogliere ballando il 2018 a Montesilvano (Pescara) con l’evento ''Spaziovita Amicizia 2018'', la manifestazione si terrà all’interno del Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano, dove verranno allestite quattro aree con palchi di concerto nelle quali si alterneranno sei generi musicali differenti (edm e commerciale, tech-house, caraibico y reggae ton, hip hop e trap).

Tra gli ospiti che intratterranno il pubblico ci saranno gli Elementz, che creeranno un ambiente emozionale sotto forma di show, installazioni umane e performance artistiche.

L’area del festival sarà concepita come un’enorme astronave spaziale. L’evento, avrà quest’anno il leitmotiv dei viaggi interspaziali.

TERAMO

Capodanno in piazza Martiri della Libertà a Teramo con musica dal vivo, animazione e un dj set per tutta la notte dopo la mezzanotte.

Gran cenone anche nel locale storico di Alba Adriatica Il Gattopardo in via Roma, che propone una serata curata dal San Pietro Country House & Vista in collaborazione con lo chef della Federazione Italiana Cuochi,Tany Moscone, all'interno della villa e nel nuovo giardino d'inverno chiamato 'Anima'.