CANTIERI IMMAGINARIO L'AQUILA: IN SCENA MERCOLEDI ALL'EMICICLO ''MI PIACE'' CON GABRIELE CIRILLI

Pubblicazione: 16 luglio 2019 alle ore 16:06

L'AQUILA - Evento da non perdere per I Cantieri dell'Immaginario mercoledì 17 luglio, alle 21.30, all'Emiciclo dell' Aquila: il Teatro Stabile d'Abruzzo presenta "Mi piace", di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento, Ivan Grandi.

"Viviamo tutti per un Like, per un "mi piace" - spiega Cirilli - La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social".

"Insomma “mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza! Se piaci o ti piace è fatta! Mi piace il teatro che è un circo delle meraviglie dove tutto è relativo ma possibile. Quello che io, Gabriele, propongo è uno spettacolo che attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che mi impegnano in una prova d'attore completa e sfaccettata. Mi piace essere quello di sempre, quello partito da Sulmona e non ancora arrivato, quello innamorato del pubblico con passione talmente vera e profonda da creare un legame quasi magico con esso. Ridere è fondamentale per me perché la risata è contagiosa, è una medicina, un rimedio contro tutto il nero che ci opprime. Un sorriso illumina di più della corrente elettrica e costa molto meno. Ho abbracciato questa fede e mi piace quando vedo le persone star bene col sorriso sulle labbra!"

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di avverse condizioni meteo si consiglia un abbigliamento adeguato alle basse temperature.