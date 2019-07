CANTIERI DELL'IMMAGINARIO, SPETTACOLO DI STASERA SPOSTATO AL CONSERVATORIO

Pubblicazione: 13 luglio 2019 alle ore 16:23

L'AQUILA - A causa delle avverse previsioni meteorologiche lo spettacolo “Quadri dal Don Giovanni di Mozart” presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dal Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” nell’ambito della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”, promossa dal Comune dell’Aquila, questa sera, sabato 13 luglio 2019 alle ore 21,30, si terrà nell’Auditorium del Conservatorio, Paper Concert Hall, in via Francesco Savini e non all’Emiciclo.

Lo spettacolo è interpretato dai cantanti e dell'orchestra del Conservatorio "A. Casella" di L’Aquila ed è illustrato da Roberto Giacobbo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.