CANTIERI DELL'IMMAGINARIO: LUNEDI' LO SPETTACOLO ''700 E NON SENTIRLI, L'AQUILA RINASCE DALLA SUA STORIA''

Pubblicazione: 14 luglio 2019 alle ore 11:03

L'AQUILA - Ancora un appuntamento all'Emiciclo per la rassegna “I Cantieri dell'Immaginario”, promossa dal Comune dell'Aquila: lunedì 15 luglio 2019, alle ore 21,30 debutta “700 e non sentirli, L’Aquila rinasce dalla sua storia” un allestimento presentato dal Teatro Stabile d'Abruzzo e dall'Associazione Ricordo.

Lo spettacolo si propone come un viaggio suggestivo ma concreto a ritroso nei secoli insieme ai personaggi storici che hanno segnato la storia della città, da un’idea e consulenza storica di Walter Cavalieri, drammaturgia Giuseppe Tomei, musiche originali Paolo Rosati, regia Luca Serani, scenografia Simone Angelozzi e coreografie Leonardo Bizzarri.

In scena Matteo Di Genova, Luca Serani, Giuseppe Tomei con Domenico Capanna – Voce, Alessia Centofanti – Clarinetto e Cesare Di Giulio – Chitarra.

Utilizzando un linguaggio al contempo evocativo e moderno e avvalendosi di musiche originali, recitazione e videomapping, l’opera vuole essere veicolo per rinnovare la memoria storica volgendo altresì lo sguardo ad un futuro consapevole e propositivo.

Pur senza rinunciare ad un taglio a tratti ironico e leggero, si rievocheranno episodi non privi della tragica solennità di cui la Storia è pregna, il tutto incastonato in un quadro d’insieme ricco di rimandi e significati che è anche un gioco in cui riconoscersi nel percorso che ha portato L’Aquila e i suoi cittadini ad essere ciò che sono e che nel futuro prossimo che come sempre bussa incessantemente alle nostre porte, potranno essere.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.