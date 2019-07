CANTIERI DELL'IMMAGINARIO: I QUIPUS DELLA MEMORIA AL MUNDA

Pubblicazione: 15 luglio 2019 alle ore 14:10

L'AQUILA - I Quipus della Memoria-ContaminAZIONI è un evento interdisciplinare di arte, musica, danza, filmografia, poesia con il quale si intende costruire un viaggio che, partendo dal passato e dalla memoria lontana, attraversi il presente per proiettarsi nel futuro.

Da un luogo estremamente simbolico quale la Fontana delle 99 cannelle viene dipanato un gomitolo di garza, costellato di nodi che rappresentano le scansioni del tempo sia cronologico che interiore.

I visitatori/attori sono invitati a partecipare all’evento memoriale creando nodi a cui legare idealmente pensieri significativi del loro vissuto.

Installazioni d’arte, proiezioni di video, elaborazioni musicali elettroniche, letture poetiche dialoganti con le straordinarie opere d’arte del passato della collezione del Museo, accompagneranno il pubblico in una condivisione di suggestioni con prefigurazioni di futuro. Progetto ideato da Lea Contestabile, Anna Maria Giancarli, Antonio Gasbarrini. In programma per martedì 16 luglio, ore 19.

Teatro Stabile d’Abruzzo - MuBAQ - Itinerari Armonici - Angelus Novus - Munda

progetto ideato da Lea Contestabile, Anna Maria Giancarli, Antonio Gasbarrini, percorso itinerante Fontana 99 Cannelle (ingresso), Cannelle-Piazza San Vito, Cortile esterno Munda, Sala Francescana Munda (uscita), ore 19. Regia dell’artista Lea Contestabile, testi della poeta Anna Maria Giancarli, curatela del critico d’arte Antonio Gasbarrini, danzatrici: Romina Masi, Dahlia Rotilio, ensemble di flauto dolce: Luca De Paolis, Stefania Grillo, Valentina Panzanaro, Luca Romiti, voce recitante di Eva Martelli, installazioni artistiche e video “I Quipus della memoria” di Lea Contestabile, video ed elaborazione elettronica dei “Quipus della memoria” del musicista Domenico De Simone, ascolto dell’elaborazione elettronica dei “Quipus della memoria” del musicista Gilberto Bartoloni, video “Viaggio immaginifico tra radiazione cosmica e materia oscura” di Luciano Romoli.